料理功夫／繽紛彩椒嫩雞炒

繽紛彩椒嫩雞炒

這道繽紛彩椒嫩雞炒，不僅色彩豐富討喜，營養均衡，更能在短時間內完成。紅黃彩椒的爽脆甜美與嫩滑多汁的雞腿肉完美結合，再加上蒜片和金針菇的點綴，讓這道菜成為餐桌上的焦點，簡單的烹調方式保留了食材的原味，也讓忙碌的一天因為這道美味而變得溫暖起來。

材料：

雞腿肉300克、紅椒1個、黃椒1個、蒜頭5至6瓣、鴻喜菇一把、鹽適量、黑胡椒適量、醬油1湯匙、料理酒與糖適量、太白粉1小匙。

做法：

1.雞腿肉用料理酒、少許鹽和太白粉醃製10分鐘。

2.紅黃彩椒洗淨，去籽，切成細長條狀來備用；蒜頭去皮，切成薄片；鴻喜菇除去尾部，分撥成小朵。

3.熱鍋皮朝下放入醃好的雞腿肉，煎至表面金黃色，再翻面繼續煎，確認雞肉熟透後，取出備用。

4.利用鍋內被逼出的雞油，放入蒜片和鴻喜菇爆香。

5.加入紅黃彩椒條，快速翻炒1至2分鐘，保持彩椒的脆度。

6.倒入煎好的雞肉，加入醬油和少許糖調味，快速翻炒均勻即可熄火。

7. 將成品盛盤，趁熱享用。

小叮嚀：

1.可依個人口味增加辣椒或其他調味料，也可加入洋蔥、芹菜等增添風味。

2.這道菜搭配白飯最為相配，也可作為三明治或麵包的餡料。

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