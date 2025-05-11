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醫藥／女性胸腔疼痛 引發冠狀動脈剝離

編譯俞仲慈
自發性冠狀動脈剝離是女性心臟病發作的主因之一，醫師呼籲女性只要胸腔出現疼痛，應該盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）
自發性冠狀動脈剝離是女性心臟病發作的主因之一，醫師呼籲女性只要胸腔出現疼痛，應該盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）

自發性冠狀動脈剝離(spontaneous coronary artery dissection，SCAD)是女性心臟病發作的主要原因之一，醫師呼籲女性只要胸腔出現疼痛，千萬不可輕忽大意，應該盡速就醫以免遺憾終身。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，46歲的羅賓·伊頓(Robin Eaton)2023年11月發生自發性冠狀動脈剝離(SCAD)而與死神擦身而過，所幸撿回一條命。

由於SCAD並非常見的心臟疾病，患者平均年齡52歲而且89%為女性，伊頓呼籲女性應該相信自己的直覺：「我開始感到胸部劇烈疼痛，然後我的手臂刺痛、連背部也疼痛。」驚覺情況不妙，伊頓報警呼叫醫護人員趕來，不過檢查後認為伊頓生命跡象與心電圖正常並沒有心臟病發作症狀。

但隨著疼痛加劇，伊頓當機立斷決定去掛急診，醫護人員才赫然發現伊頓有SCAD症狀，也是女性心臟病發作主要原因，伊頓表示：「實在非常、非常可怕，因為突然間急診室擠滿醫師與護士。」

加拿大科學團隊最近針對SCAD公布研究報告，證實SCAD就是冠狀動脈血管壁的內、外夾層裂開，血液滲入形成血栓(clot)，導致動脈變窄並限制血液流動，與典型心臟病發作是由動脈大量斑塊堆積引起，有所不同。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)「索特女性心血管研究中心」(Soter Center for Women's Cardiovascular Research)主任雷諾茲(Harmony Reynolds)進一步說明表示：「實際上就是動脈壁內出血，有點像動脈內瘀傷，而且隨著瘀傷變大導致血流阻塞。」並強調：「如果心臟得不到足夠血流就會造成心臟損傷。」

根據美國心臟協會(American Heart Association)統計，逾20歲成年女性當中近45％患者罹患某種心血管疾病，伊頓也透露病發當時的她健康處於多年來最佳狀況，因為病發前一周才參加5K路跑。

因此雷諾茲呼籲其他女性應效法伊頓保持高度警覺：「當胸腔有任何不適症狀，可能就是心臟病發作，如果症狀持續10或15分鐘以上，就要立即撥打911電話，去醫院急救。」

伊頓自身體質容易引發SCAD風險，需要長期服藥並進行心臟復健，不過伊頓還是強調：「如果我當時聽信醫護人員的話，我的孩子們就會回家，而我今天也不會在這裡了。」

心臟病 心血管疾病 加拿大

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