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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

美國現象／網瘋省錢法 「能省下5元餐費就是勝利」

編譯季晶晶
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美國社群網路開始流行分享省錢訣竅。(路透)
美國社群網路開始流行分享省錢訣竅。(路透)

川普關稅加劇美國人對經濟可能很快陷入衰退的擔憂。許多人開始回想2008年全球金融危機的生活，上網搜尋相關訊息，以應對可能到來的黑暗期。

住芝加哥郊區的28歲美國女子駱芙(Kiki Rough）愈來愈擔心經濟，她回想以前經濟低迷期曾如何最大化利用有限的食材和預算，好撐得更久，並把這些經驗放上TikTok和Instagram，其中包括自己煮餐，以及自製起酥捲或甜甜圈等。

駱芙並不是專業廚師，以前曾領取政府發放的低收入戶食物券，所以才學到這些。她受訪表示，在留言裡反覆看到大家說笑這是「老窮人教新窮人」。

根據她的統計，過去一個月，她的影片在上述兩大社群平台多出35萬粉絲，影片觀看次數約2100萬次。

Google預測，與21世紀初經濟衰退相關詞彙的搜尋本月將激增。「全球金融危機」的搜尋數量預料會達到2010年來最高，而「衰退」的搜尋量預計是新冠疫情爆發以來最高。

在TikTok，有一群千禧世代和X世代開始扮演大哥哥、大姊姊，向更年輕的網友講述過往、建議他們如何精打細算。一些Z世代求教發問，想知道值此人生階段遇上經濟衰退是什麼感覺。

那些提供建議的人提及：相對於海外豪華旅遊，度假改佛羅里達州國內行程變成常態；他們會保存發票，如果購買的大件商品打折，就回頭跟商家爭取退差價；商務休閒裝經常出現於社交活動，因為買不起禮服或商務正裝等。

豬排因價格相對便宜而成為晚餐主食。有一位內容創作者甚至宣稱，豬排嚐起來就像經濟濟衰退的味道。他們在家裡開派對、改喝由各種廉價酒和調合飲料混製的 「叢林汁」，而不是上酒吧喝雞尾酒。

但生活成本飛漲使得一些過去能省錢的小技巧失效。現年33歲的數位媒體經理、住紐澤西州的卡薩蔓陀(Kimberly Casamento)在TikTok發布系列影片，介紹2009年出版的便直餐食譜。她發現當時的低預算餐點，如今食材成本飆升大約100%至150%。她感嘆：「生活的每個面向都變得如此昂貴，生存變得很艱難。如果能省下5美元餐費，那就是勝利。」

TikTok 低收入 食譜

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