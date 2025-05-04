封面故事／夏季去阿拉斯加避暑 體驗狗拉車

每車前面套18隻狗，約20米長。（作者提供）

久居洛杉磯 ，夏天很熱，乘坐過數次阿拉斯加郵輪 ，避暑、放鬆、美食，清爽一周。

上次去郵輪在停靠站朱諾看到有狗拉雪橇的活動，就提前報名預定了行程。當天上午9時在碼頭集合，一車16個遊客。旅行巴士開了大約30分鐘，導遊告訴大家我們要換越野車上山。越野車是由奔馳卡車改裝的，四排木座，大家坐穩後，卡車馬達轟鳴，在土路上慢慢地爬行著。道路狹窄，只能容許一輛車行駛，曲曲彎彎，高低不平，寬窄不一，上下坡頗為陡峭，有時路邊就是懸崖峭壁，坐在車上有點心驚膽顫；快到目的地的時候，老遠就聽到犬吠，道路豁然開朗，一片空地上有四部狗拉車，每部車前面套有18隻狗，長長的一串大概有20米長。

阿拉斯加哈士奇 聰明忠誠

我和太太有幸坐在車子的第一排座位，狗的主人站在車的後面，有一個操作扳手可以控制方向，還有一個閘可以隨時停下。狗狗們都迫不及待要出發，只聽主人高喊一聲，狗狗們就開跑。主人告訴我們她是從威斯康辛州來的，狗狗們都是她從家鄉帶來的；夏天旅遊季節有狗拉車，冬天就來參加狗拉雪橇的活動和比賽。

十多條狗一起努力拉車。（作者提供）

主人兼導遊說這些狗都是阿拉斯加哈士奇犬，是阿拉斯加當地繁衍生息數千年的動物，非常適應當地惡劣氣候，牠們最喜歡的溫度是零下20度。而當天的溫度是華式60度，對這些狗狗們來說是非常炎熱的天氣。阿拉斯加哈士奇非常聰明、活躍且精力充沛。對主人充滿感情，但對陌生人不太友好，需要終生訓練才能適應與陌生人相處。牠們很聰明能夠高效地選擇和理解命令，取悅和服從主人是牠們的天性。

主人在介紹的過程中，發現最前排狗狗的拉繩纏繞在一起，互相撕咬，她趕快拉閘，停車後跑到前面，溫柔體貼地撫摸著狗，呼喚著牠們的名字，耐心地鬆解繩套，然後又開始跑。導遊警告說前邊有一個大轉彎，大家扶好欄杆，果然狗狗們保持著同樣的速度，轉彎時車有點傾斜，幾秒鐘就過去了。就這樣狗狗們快速拉車跑了大約1英里，回到了出發的地方，因為天氣對哈士奇來說太熱，主人馬上把大盆的水放在狗狗面前，保持牠們充足的水分。

狗主人溫柔地撫摸，耐心地為撕咬在一起的狗鬆解繩套。（作者提供）

我們下車後，導遊帶著我們一起去和每一隻狗打招呼，告訴我們狗的名字、年齡、習性等，我們也可以拍拍狗狗，和牠們一起留影。

參觀繁殖基地 與幼犬合影

越野車帶我們回到狗拉雪橇的集合點，一座商店有各種各樣的禮物，還有一座很大的哈士奇繁殖基地。我們在基地的入口坐下後，主人介紹一隻十分漂亮的大哈士奇犬，然後介紹說基地有三隻狗媽媽剛剛生完小狗，一共有18隻寶寶；還有十幾隻已經長到兩到三個月的狗。每年基地都有數百隻狗出生，也是相同數量的狗狗退休 和主人回到家鄉。

我們來到兩、三個月大的狗圍欄裡，一共有兩道圍欄，打開外層圍欄大家都進來關上後，再打開內層圍欄讓大家進去接觸狗狗，因為是在山裡，如果小狗跑出去就很難追回來了。大概有半個足球場大，狗狗們有很多玩具。同行的孩子們都高興地和狗狗一起玩耍，高聲呼喊著，樂此不疲。

抱著狗狗拍照，近距離接觸，十分可愛。（作者提供）

再下去就是看望新生的狗寶寶，一隻狗媽媽剛剛生產完幾天，對參觀者很有敵意，我們只能遠遠地看著。另一個狗媽媽的寶寶已經三個星期了，很放鬆，導遊抱起一隻小狗，讓我們輪流抱著狗狗並一起照相近距離接觸，十分溫馨可愛。

阿拉斯加的冬天冰天雪地，異常寒冷，我們完全沒有可能在冬天乘坐真正的狗拉雪橇，能夠在夏天乘坐哈士奇拉的車子，也是一種自我滿足了。