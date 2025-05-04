我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

封面故事／全美最豪華列車穿越洛基山脈 今夏新增2條路線

編譯廖振堯
聽新聞
test
0:00 /0:00
「洛磯山登山者號」是全美最豪華的列車，配有全景窗戶。（美聯社）
「洛磯山登山者號」是全美最豪華的列車，配有全景窗戶。（美聯社）

全美最豪華「洛磯山登山者號」（Rocky Mountaineer）以穿越洛基山脈、能飽收優美風景路線、配有全景窗戶的列車而聞名，今年6月將推出兩個全新「精簡版」旅遊行程，讓遊客輕鬆遊覽溫泉和山景。

「旅遊與休閒」（Travel+Leisure）雜誌報導，原路線為「從洛基山到紅岩（Rockies to the Red Rocks）」，往返於丹佛和猶他州摩押（Moab），中途停靠科羅拉多州的格倫伍德泉（Glenwood Springs）；兩條縮短版的路線則只從丹佛往返格倫伍德泉，在6月至8月間出發，且是2025年獨家行程。

兩個限時行程中，較短的是「輕旅行程」（Getaway Package），在洛磯山登山者號住兩天、格倫伍德泉住兩晚；較長的「經典行程」（Classic Package）則還包含在丹佛住兩晚（啟程和回程時各一晚）。乘客可以預訂列車上的SilverLeaf服務，可以透過寬大的全景窗戶欣賞山水風光，並在座位上享用美味佳餚和飲料。更高檔的SilverLeaf Plus除了享有相同設備服務，還多加專屬休息車廂、高檔酒水，包括當地葡萄酒和手工雞尾酒。

格倫伍德泉是一座以豐富的溫泉和山景而聞名的山區小鎮，遊客從丹佛出發後，沿著風景優美的路線前往山區。火車將穿越大陸分水嶺（Continental Divide），沿著科羅拉多河前行，最終到達該州最壯觀的峽谷景觀。

抵達格倫伍德泉後，可以探索該市的眾多溫泉。歷史悠久的格倫伍德泉溫泉度假村擁有全球最大的溫泉池，現在還開發了五個新的「礦物泉」（mineral baths）。鐵山（Iron Mountain）溫泉泳池則沿著科羅拉多河階梯式座落，其中一些WorldSprings溫泉池模仿世界各地著名溫泉的礦物質含量，包括冰島的藍湖溫泉（Blue Lagoon）。若想體驗天然的地下蒸汽浴，可以前往Yampah Spa & Vapor Caves，這是建在山上的地貌奇觀，為北美僅有幾個已知的天然蒸汽洞穴之一。

格倫伍德泉亦有全美唯一的山頂主題樂園（擁有全美最高的環形雲霄飛車）便在此地；此外周遭也有許多健行路線，其中包括通往懸湖（Hanging Lake）的著名路線，這是位於格倫伍德峽谷（Glenwood Canyon）的一個洞石湖，旁邊還有瀑布。

猶他州 冰島 科羅拉多州

上一則

新聞眼／合法居留華人 不敢返鄉

下一則

封面故事／夢幻玻璃屋頂火車廂 欣賞阿拉斯加美景無死角

延伸閱讀

封面故事／「你距離客機太近了」 華府直升機4年被警告1.5萬次

封面故事／「你距離客機太近了」 華府直升機4年被警告1.5萬次
起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂

起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂
聯航客機丹佛起飛引擎突失火折返 禍首竟是兔子

聯航客機丹佛起飛引擎突失火折返 禍首竟是兔子
封面故事行業篇／關稅將讓進口水果漲價？ 這裡最先知道

封面故事行業篇／關稅將讓進口水果漲價？ 這裡最先知道

熱門新聞

氣候變遷恐使某些類型的亂流趨於頻繁，但拜科技之賜，飛行員可以收到預報，避開亂流。(圖／123RF)

封面故事／搭飛機還安全嗎？ 6個Q&A剖析解惑

2025-04-27 11:37
FDA規定，凡生吃或未煮熟的魚類須先冷凍以殺死寄生蟲。（圖／123RF）

養生／拜FDA規定 在美吃生魚片較安全

2025-04-27 02:07
美國最大的鬱金香節就在華盛頓州西北部的斯卡吉特谷舉行。(路透)

春天的顏色／不必遠赴荷蘭 鬱金香花海在斯卡吉特谷滿開

2025-04-27 02:16
2025年前幾個月的航空事故新聞，造成許多旅客產生「飛行恐懼症」或「飛行焦慮症」。(圖／123RF)

封面故事／飛行焦慮症該如何克服？安撫心理有訣竅

2025-04-27 16:47
在家烹飪可確保食材品質。（圖／123RF）

養生／上世紀較健康？可學5原則

2025-04-27 12:24
過去難以入手的債券，隨著相關ETF產品的推出變成市場熱門話題，但債券究竟是什麼呢？(路透)

理財百科／為何買、怎麼選…一次搞懂債券

2025-04-27 02:15

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決