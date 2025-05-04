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星座／5月4日至5月10日 雙子座財運不錯 天蠍座要有耐心

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2025年5月4日至5月10日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作、經濟遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的腦袋和雙手才能解決。

幸運色彩：草根白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將走向明朗；你無法將心思投入工作，錯誤會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候沒花到刀口上。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會占據許多享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你備感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：松石綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周有種提前衰老的錯覺，一些話才說過就忘了，偶爾會出現否認說過的話、做過的事，讓他人覺得沒有誠信。這時你也不要覺得對方在錯怪你。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

戀情將得到家人理解與支持；工作上，你的一些想法得不到上司理解，需要用成效證明自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，讓他人明白你意思，否則產生誤會就更麻煩。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，務必要高調行事，發表見解時，音量也可以大一些。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊的人帶來正能量。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：鮭魚

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

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