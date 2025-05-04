旅遊／貴州24道拐 抗戰見證

二十四道拐全景。（圖作者提供）

返美的前兩天，家人決定陪我到故鄉附近的景點去遊玩，我選擇了二十四道拐。幾年前，才從一篇文章裡，知曉了二十四道拐這個地方；在那篇文章裡，二十四道拐是個撲朔迷離的存在。

抗日生命線 運援華物資

一個二戰美國老兵，曾經在史迪威公路上運送過援華物資，記得有一段公路拐來拐去，拐啊拐啊，把頭都轉暈了，才翻越了一座大山。幾十年過去，有天，他翻閱一篇文章，文章的插圖讓他一驚，這不就是在他記憶深處中的那段拐不完的公路嗎？

這就是當地人稱為二十四道拐的地方。抗戰時期，史迪威公路一度成為援華物資的唯一通道，為中國的抗日戰場運送5萬多噸急需物資，被稱為「抗日生命線」。而史迪威公路上的二十四道拐居功至偉。

穿過兩公里長的霸凌河大橋，還在驚嘆之中，前面又有一座雄偉的大橋出現在眼前。這座橋是北盤江大橋之中的一座，橫跨號稱「世界大裂縫」的花江大峽谷，橋面到江面有486米，長388米，把兩岸的天塹變為通途。過了橋，再走不遠，就到了晴隆市區，再穿出去不遠，就到了二十四道拐。

險峻蜿蜒 誤為滇緬公路

二十四道拐開闢成景區，還是本世紀初的事。

1943年，美國一個隨軍記者經過二十道拐的時候，拍了一張照片。一提起抗戰時候著名的滇緬公路，這張照片就會浮現出來，成為表現滇緬公路險峻的一張代言照。於是，認為二十四道拐在雲南境內的誤會便傳揚開來。但在哪裡，大家遍尋不著。前面提到的那個美國二戰老兵，也只是對二十四道拐有深刻印象，卻也不知道準確位置。直到2002年，二戰史專家戈叔亞沿線考察，在二十四道拐對面的山頭拍下了一張照片，照片跟1943年那張舊照吻合，這才撥開了二十四道拐的身分迷霧。

那天秋高氣爽，觀光 車卻不能帶我們到二十四道拐去，因為那裡正在維修。於是，我們就往二十四道拐對面的山頭爬上去，那座山頭正是當年美軍隨軍記者拍二十四道拐標準照的地方。山頭上建了博物館，館內以實物和照片詳盡介紹了二十四道拐的來龍去脈。

修築晴隆段 徵1.7萬民工

登高遠望，二十四道拐太平寧靜，在藍天下的崇山峻嶺中，龍飛鳳舞一般。當年讀中專的時候，有個同學就來自這一片土地，喜歡書法，寫的字還真有點二十四道拐的精氣神。我坐在山頭，吹著秋天清涼的風，恍惚間，腦海裡呈現出濃煙滾滾的戰火景象。再回過神來，察覺到自己正在沐浴著和平的陽光，抗戰都勝利80年了，頓時，覺得跟前來觀光的遊客一樣，格外幸運。

當年修路的照片。（圖作者提供）

1942年前後，史迪威公路晴隆段一共徵用了1萬7000民工，民工大多是貧苦百姓，承受了重大犧牲，一共重傷400餘人，輕傷3000餘人，難能可貴的是，沒有一個人在這種艱難困苦之下逃跑。大家憑藉的只是簡陋的工具，卻把本來只是茶馬古道的簡陋通道，硬是建成了可以通行卡車的公路。

麥克米倫將軍 迷路4小時

回美之後不久，得贈一書。英文標題是《The Field Hospital That Never Was》（未建成的戰地醫院）。書是一本日記匯編，都是二戰中中緬印戰場負責籌建第96戰地醫院的麥克米倫（Macmillan）將軍80年前的日記，由他的侄女整理成書。他的侄女正好跟我們相識，就贈送給了我們這本珍貴的書。

麥克米倫將軍日記。（圖作者提供）

翻看之下，驚奇地發現裡面居然有將軍跟車隊經過二十四道拐的紀錄。在他1945年9月2日和3日的日記中，他記載了兩次通過二十四道拐的經歷。

那時，抗戰已經勝利，麥克米倫接到上峰通知，戰地醫院不用再建，於是，將軍和他的人馬組成20輛卡車的車隊，於9月2日晚上7點，從貴州安順出發，午夜，到達晴隆。短暫休整，喝了咖啡，吃了煎雞蛋 後，於凌晨2點再走，不久就到達了二十四道拐。

車燈在墨黑的夜幕上畫出奇妙曲線，讓將軍感嘆不已。到了二十四道拐底部，有兩條道，右邊這條狹窄，有好些軍車停在那裡；左邊這條寬一點，看去應該是正路。於是，他們就走了左邊這條，這個選擇直到四個小時之後，才被發現。這時，他們已經走出去了75公里。沮喪之下，只好折回去，再到了二十四道拐，走了右邊那條正道。

傳奇的二十四道拐，既是人造的奇蹟，也是抗戰的見證。