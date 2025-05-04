醫師的話／更年期要補充荷爾蒙嗎？

更年期婦女因為身體中缺乏荷爾蒙而伴隨許多不適的症狀，是否可以通過補充療法進行改善，引發討論。示意圖。(取自123RF)

根據世界衛生組織2024年10月的數據，全球更年期的女性日益增多，目前幾乎占所有女性的26% 。更年期雖然是婦女正常的生理變化，但是因為身體中缺乏荷爾蒙而伴隨許多不適的症狀，最常見的便是潮熱、盜汗、情緒波動等。

另外，隨著年齡增長，還發現更年期之後容易出現認知功能不佳和輕度行為障礙，眾所周知，這兩者都是失智症的潛在症狀。

2002年女性健康促進計畫宣稱，補充荷爾蒙會增加更年期女性的乳癌 和心血管疾病的風險，頓時讓全世界的女性陷入恐慌。轉眼20年已過，醫學界卻發現當年的研究有許多錯誤。

事實上，正確的荷爾蒙補充劑治療療法，對停經的女性來說有許多健康益處，包括消除燥熱、改善睡眠、增加陰道濕潤、改正注意力不集中或健忘，還有能減少骨質疏鬆、降低心血管病的風險，甚至於有助於預防失智症。

2/3婦女恐經歷認知障礙

根據美國健康研究機構，女性在更年期之後若是出現較多不適症狀，隨著年齡的增長更容易出現認知障礙。一般來說，變得冷漠、焦慮、易怒、缺乏情緒控制、損害社交或者是職業能力下降等等。

根據疾病防治中心 的研究，估計更年期之後的婦女超過三分之二可能會經歷一定程度的認知障礙，通常被稱為是腦霧，表現在做決策、學習新事物、保留資訊、集中注意力、清晰思考力方面出現問題，特別是健忘的程度增加。

美國阿茲海默協會表示，更年期之後婦女因為雌激素減少，更容易出現與阿茲海默症相關的學習和記憶問題。在生理學方面，雌激素也影響血清素、乙醯膽鹼和多巴胺等化學傳導物質，影響了大腦發送訊號的速度和頻率，導致注意力，思考程度方面障礙。

停經10年內 理想治療時間

根據美國婦產科學會的建議，若是超過更年期10年後想要服用雌激素，要取決於個人的健康史、生活需求和症狀嚴重的情況而定。

根據美國更年期協會，目前個人化荷爾蒙治療是沒有任何年齡限制的。而根據目前的最佳實踐指南指出，荷爾蒙取代治療最理想的時間是在停經後的10年之內或者是60歲以下開始。

一般活躍的職業婦女對荷爾蒙的需求量較大。一旦進入更年期便百般不適，需要補充。不過，所有的荷爾蒙用來調經、減少出血、避孕、促孕或者是補充都有同樣的風險，就是容易形成血栓增加得到中風 的風險，使用的時候一定要考慮到可能發生的副作用。

雖然年齡會讓人正常變老，但是更年期之後的婦女，因為激素缺乏會導致皮膚萎縮，並且加速肌膚老化。雌激素很明顯能調節皮膚生理機能，針對角質層新生細胞和纖維母細胞有著調節作用。另外控制黑色素細胞、皮囊和皮質線的生成並改善血管分布、傷口癒合以及皮膚表皮對抗外來病菌的免疫反應。

根據美國食物藥品管制局規定，目前這類藥物都需要處方。目前試用的藥物是含有不同的荷爾蒙，有單獨雌激素，或者雌激素加上黃體素兩者兼有的。另外除了口服片劑之外還有皮膚貼片、凝膠、噴霧劑、陰道環、陰道酸劑以及乳膏等等。

哪些人避免使用荷爾蒙？

凡是有個人乳癌或家族史或子宮內膜癌的患者、有肝癌或者是慢性的嚴重肝病者，還有便是患冠心病疾病、靜脈栓塞或中風病史者，以及對荷爾蒙過敏的人，都不能服用荷爾蒙補充劑。

傳統的天然荷爾蒙替代療法也有用，是選用植物性的雌激素。目前發現這種雌激素存在於豆類、種子和全穀類的膳食中。如含有葉酸的聖約翰草、黑升麻、甘草根、纈草根、亞麻籽、紅色三葉草以及月見草等。

根據乳癌研究所的說法，啤酒、葡萄酒和白蛋高粱酒都可增加雌激素水瓶。近年來一些研究表明，紅酒中可能還有更高水平的植物性雌激素。

雌激素貼片 比口服藥安全

維生素D和維生素B都可幫助身體產生和利用雌激素。根據美國健康研究所，近幾年的研究證明維生素D可以調解免疫細胞中芳香酶的作用，芳香酶會將睾丸酮轉化為雌激素。

換句話說，維生素D能影響雌激素和黃體素的水平，進而影響月經的規律、婦女更年期、生育能力和懷孕。

在所有的荷爾蒙治療法當中，雌激素貼片通常被認為是一種比口服藥更安全、更方便的選擇。因為是經由皮膚吸收，不經過肝臟的排毒而且降低行成血栓的風險。(作者為大華府地區執業醫師)