料理功夫／快速韭菜盒2款

妹夫送來自己種植的韭菜，這是住在都會區的小確幸。看著妹夫辛苦耕耘得來的韭菜，早想要做韭菜盒子了，因為太愛韭菜這一味。我察覺韭菜盒子是一道流行在各地的麵點小吃，最主要的靈魂就是韭菜。只要是跟韭菜沾上邊的料理，都是我的心頭好。我第一次製作時就挑戰無油乾烙，但我不太會製作餅皮。那天靈光一現，想起家裡冰庫裡常備的冷凍餅皮，於是利用兩種不同厚度的餅皮試做。

材料（6個分量）：

韭菜50克、絞肉250克、冬粉1把、雞蛋 2顆、現成的蛋餅皮3張、現成香椿餅皮3張、鹽巴適量、醬油些許、橄欖油適量（任何油品皆可）。

做法：

1.韭菜挑選乾淨後，用水清洗乾淨並切細。

2.冬粉浸泡在熱開水中20分鐘，切成約1公分長短備用。

3.鍋內倒入橄欖油，雞蛋打散，油熱後倒入蛋液炒成塊狀，撈起備用。

4.接著，鍋內加入絞肉翻炒，之後加入冬粉一起翻炒，放入鹽巴、些許醬油，再快速翻炒。請注意，冬粉容易吸水，所以要控制火候。最後，加入蛋塊，並把韭菜末放入一起炒約1分鐘即可關火，盛入碗中備用。

5.平底鍋洗淨後，再加些橄欖油。油熱後，將包好餡料的韭菜盒入鍋中，煎至兩面焦黃即可撈起。

小叮嚀：

此次利用市售的現成餅皮製作韭菜盒子外皮。蛋餅皮做出來的口感較薄脆，但缺點是外皮太薄，不小心就容易煎破。香椿餅皮做出來的成品很優質，但缺點是餅皮太厚，可以利用擀麵棍再壓薄一點，口感較剛好，帶有厚實的麵粉香。喜歡哪種餅皮的人，在製作時可以特別留意選擇。

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