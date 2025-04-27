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養生／拜FDA規定 在美吃生魚片較安全

編譯周靜芝
FDA規定，凡生吃或未煮熟的魚類須先冷凍以殺死寄生蟲。（圖／123RF）
FDA規定，凡生吃或未煮熟的魚類須先冷凍以殺死寄生蟲。（圖／123RF）

近日一位至泰國、日本夏威夷旅行三周的美國女子，返家後被診斷出罹患一種罕見的腦膜炎，由於她在旅途中常吃壽司與街頭小吃，醫師警告這類食物對健康的潛在風險。

每日郵報報導，若未經適當急速冷凍，生魚片可能是細菌與寄生蟲的來源，會造成嚴重惡心、嘔吐和腹瀉等類似食物中毒症狀。整體來說，在美國餐廳吃壽司生病的機率很低，得歸功於食品藥物管理局(FDA)的規定，凡生吃或未煮熟的魚類須先冷凍以殺死寄生蟲。

然而，在美國以外的地方，由於食品安全和文化習俗差異，食用生魚片而感染寄生蟲的情況較為普遍。目前還不清楚這位被診斷感染廣東住血線蟲(rat lungworm)的旅客是否因吃了生魚片、蝸牛或農產品而染病，這些食物都可能有寄生蟲。

寄生蟲並非吃生魚片時唯一要擔心的問題，尤其是在美國以外的地方；生魚或未完全煮熟的魚也可能藏有李斯特菌、弧菌或沙門氏菌。

目前沒有數據顯示每年有多少人因為吃生魚片而生病，許多人沒有就醫，因為問題通常會自行解決；但整體而言，每年有4800萬人食物中毒，其中有12.8萬人需住院。

許多魚身上就有寄生蟲，在冷凍時會被殺死；但如果製作壽司的魚沒有在零下4度冷凍7天或零下31度冷凍15小時，甚或在不衛生的環境下準備，或解凍不當，寄生蟲便會趁虛而入。

與生魚相比，廣東住血線蟲更常見於蛞蝓、蝸牛及其接觸的農產品上。

一種常寄生在海洋魚類的海獸胃線蟲(Anisakis)可導致海獸胃線蟲症，這類寄生蟲會入侵胃壁或腸道，造成嚴重的腸胃疼痛、噁心和嘔吐；有些人會出現消化道出血、腸阻塞、腹部內壁發炎等症狀。

壽司王國日本，每年約有3000個海獸胃線蟲症病例。內華達大學流行病學家拉布斯說，在一些魚類較容易取得的地方容易有這種病例，不同的魚有不同的寄生蟲；這取決於吃哪一種魚，以及魚的來源。

所以，如果居住地遠離海洋，魚類選擇可能就沒有像海島國家可吃到許多新鮮海產；舉例來說，來自太平洋的野生鮭魚比起養殖鮭魚，更可能帶有海獸胃線蟲或絛蟲。

在美國中西部或歐洲中部等內陸地區，魚類的選擇通常只限於冷凍的海鮮；儘管看起來可能不那麼「新鮮」，但冷凍實際上降低了寄生蟲的風險，使其在壽司等菜餚中生吃時更安全。

鮭魚 日本 夏威夷

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