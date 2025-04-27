料理功夫／晨間溫暖時光 炒蛋佐酸種麵包

早餐是開啟美好一天的第一餐，為身體提供能量，也為心靈帶來溫暖。酸種麵包搭配滑嫩的炒蛋，再加上一杯香濃咖啡，無論忙碌的工作日或悠閒的周末，這道早餐都能感受到家的溫暖，提醒自己以感恩的心迎接新的一天。另外，好的擺盤能使用餐變成一種更具儀式感的活動，帶來視覺上的滿足，提升味覺和身心的享受。

材料：（1-2人份）

雞蛋 3顆、鮮奶、鮮奶油乳酪（Cream cheese）2大匙、無鹽奶油1小匙（炒蛋用）、酸種麵包2片、鹽少許、黑胡椒少許（可依喜好調整）、新鮮香草（例如香蔥或巴西 利，裝飾用可選）。

做法：

1.在一個小碗中打入3顆雞蛋，加入2大匙鮮奶，輕輕打散至均勻。加入一小撮鹽稍微攪拌，調味適中就好，因為炒蛋的滑嫩口感是主角。

2.小型不沾鍋中火預熱，放入 1小匙無鹽奶油，待奶油融化並微冒泡。將蛋液倒入鍋中輕輕攪拌，火不要太大，以免蛋過老。炒至蛋液呈半凝固、滑嫩的狀態（約2-3分鐘）立即關火，利用餘溫讓蛋完全熟透。撒上一些新鮮香草（如巴西利）增添風味。

3.將2片酸種麵包放入烤箱烤至表面微脆，帶有淡淡的焦香（約 2-3分鐘）。如果沒有烤箱，可以用平底鍋乾煎，每面煎約1分鐘。趁麵包溫熱，均勻塗上1大匙鮮奶油乳酪，讓奶油微微融化在麵包上，增添濃郁香氣。

4.將炒蛋均勻鋪在麵包上，撒上少許黑胡椒或新鮮香草點綴。

5.將咖啡放在一旁，搭配一個小巧的杯墊，播放輕鬆的音樂，簡單卻能充滿儀式感。

小叮嚀：

1.雞蛋富含優質蛋白質和維生素 B12，酸種麵包提供膳食纖維。咖啡能補充能量，讓你精神飽滿地開始一天。

2.在炒蛋中加入一點帕瑪森起司或碎火腿片，能增加層次感。

3.酸種麵包可用全穀類麵包代替，例如黑麥麵包，口感更豐富。

4.咖啡可根據季節調整，例如冬天加肉桂粉，增添溫暖風味。

材料

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