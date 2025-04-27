我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

料理功夫／晨間溫暖時光 炒蛋佐酸種麵包

JW
聽新聞
test
0:00 /0:00

早餐是開啟美好一天的第一餐，為身體提供能量，也為心靈帶來溫暖。酸種麵包搭配滑嫩的炒蛋，再加上一杯香濃咖啡，無論忙碌的工作日或悠閒的周末，這道早餐都能感受到家的溫暖，提醒自己以感恩的心迎接新的一天。另外，好的擺盤能使用餐變成一種更具儀式感的活動，帶來視覺上的滿足，提升味覺和身心的享受。

材料：（1-2人份）

雞蛋3顆、鮮奶、鮮奶油乳酪（Cream cheese）2大匙、無鹽奶油1小匙（炒蛋用）、酸種麵包2片、鹽少許、黑胡椒少許（可依喜好調整）、新鮮香草（例如香蔥或巴西利，裝飾用可選）。

做法：

1.在一個小碗中打入3顆雞蛋，加入2大匙鮮奶，輕輕打散至均勻。加入一小撮鹽稍微攪拌，調味適中就好，因為炒蛋的滑嫩口感是主角。

2.小型不沾鍋中火預熱，放入 1小匙無鹽奶油，待奶油融化並微冒泡。將蛋液倒入鍋中輕輕攪拌，火不要太大，以免蛋過老。炒至蛋液呈半凝固、滑嫩的狀態（約2-3分鐘）立即關火，利用餘溫讓蛋完全熟透。撒上一些新鮮香草（如巴西利）增添風味。

3.將2片酸種麵包放入烤箱烤至表面微脆，帶有淡淡的焦香（約 2-3分鐘）。如果沒有烤箱，可以用平底鍋乾煎，每面煎約1分鐘。趁麵包溫熱，均勻塗上1大匙鮮奶油乳酪，讓奶油微微融化在麵包上，增添濃郁香氣。

4.將炒蛋均勻鋪在麵包上，撒上少許黑胡椒或新鮮香草點綴。

5.將咖啡放在一旁，搭配一個小巧的杯墊，播放輕鬆的音樂，簡單卻能充滿儀式感。

小叮嚀：

1.雞蛋富含優質蛋白質和維生素 B12，酸種麵包提供膳食纖維。咖啡能補充能量，讓你精神飽滿地開始一天。

2.在炒蛋中加入一點帕瑪森起司或碎火腿片，能增加層次感。

3.酸種麵包可用全穀類麵包代替，例如黑麥麵包，口感更豐富。

4.咖啡可根據季節調整，例如冬天加肉桂粉，增添溫暖風味。

材料
材料

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

雞蛋 巴西

上一則

吃貨／牛排打敗義麵 橄欖園失王座

下一則

料理功夫／雙醬吐司

延伸閱讀

損壞機器更可能引發火災 這些食物千萬別放進氣炸鍋

損壞機器更可能引發火災 這些食物千萬別放進氣炸鍋
常打哈欠、下午靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

常打哈欠、下午靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重
咖啡巨擘Lavazza執行長警告 咖啡太貴 考驗顧客耐心

咖啡巨擘Lavazza執行長警告 咖啡太貴 考驗顧客耐心
咖啡「黃金喝法」每天3到5杯 護心防癌助健康

咖啡「黃金喝法」每天3到5杯 護心防癌助健康

熱門新聞

74.私立學校向來被認為是通往頂尖學府和人脈資源之路，但昂貴的學費卻讓普通家庭望而生畏。(圖／123RF)

私校大觀／非富家子弟 也能讀私校

2025-04-20 12:14
「國家成績單」顯示，美國學生的閱讀能力在持續下降。（美聯社）

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

2025-04-20 02:21
華人社區常有父母將剛出生的嬰兒送回中國託親人照顧，孩子返美時面對語言障礙與文化衝擊，面臨挑戰。示意圖。(路透)

華人移民「衛星寶寶」的隱痛：被送回中國，爸媽不要我了？

2025-04-20 10:45
對於小學、初中和高中學生的家長來說，究竟該為孩子選擇公校還是私校？可能是一個艱難的選擇。(路透)

私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

2025-04-20 10:10
只有25%的十年級學生喜歡上學？（美聯社）

育才心得／家長用這6方法 激發孩子學習熱情

2025-04-20 02:03
全美第二優質私校Phillips Academy Andover是布希總統父子的母校。（美聯社）

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校

2025-04-20 16:09

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌