心理診所／亞裔青少年的沉默危機 「我求救了，沒人能幫我」

父母應定期與孩子進行簡單對話，了解他們的情緒狀況，及早發現異常。示意圖。(圖／123RF)

18歲的王佳成績優異，去年獲多所名校錄取，但進入加州一所頂尖大學不到一年，卻因自殺未遂被強制送醫。當醫院通知遠在紐約的父母時，他們十分驚愕，完全不知女兒早已長期透過自殘來排解壓力。王佳坦言，高中時曾試圖尋求心理諮商，卻在多家診所碰壁，只有一家接受她的保險，但預約需等超過一個月。「我知道自己生病了，但我不能讓爸媽知道。」她的聲音充滿無助。

亞裔家長常過度關注子女的學業及才藝表現，卻忽略了他們的心理問題，許多亞裔青少年自殘甚至嘗試自殺。示意圖。(圖／123RF)

這起案例並非特例。根據美國疾病控制與預防中心2023年報告，全美青少年中約有42%表示曾長期感到悲傷或絕望，而亞裔 兒童與青少年報告心理困擾的比率持續上升，卻是各族裔中最少就醫的一群。語言隔閡、文化壓力與家庭結構，成為一道無形的牆。

心理健康 服務 難取得

資深兒科醫師劉靜文指出，移民社區面臨多重挑戰。如同成人的心理健康問題，兒童與青少年的心理健康服務在醫療保險 上也存在諸多限制；她指，私人保險（即商業醫療保險）價格高昂，但涵蓋的服務項目較多，而對於公共保險（即由政府資助或管理的醫療保險），許多精神科與心理師不接受相關計畫，即便兒科醫師發現孩子出現明顯情緒困擾，也只能轉介急診處理，再聯絡網路以外的醫療資源協助後續治療。

資深兒科醫師王耀明指出，目前的保險計畫並不支付兒科醫師提供的心理諮詢費用，而專業心理輔導費用高昂，一般線上諮詢每小時高達250至300美元。即使擁有保險，也未必能報銷全部費用，對工薪家庭而言，這筆支出根本難以負擔。

更關鍵的是，能夠以中文提供心理服務，並理解華人文化背景的專業人員極度稀缺。雖然目前缺乏針對這類人力資源的正式統計，但多項研究與實務觀察指出，語言與文化障礙是華裔族群尋求心理健康協助的主要阻力之一。王耀明對此表示，很多想求助的患者，根本找不到所需的資源。

格行文化基金會負責人林灝也分享，一名華裔學生因家庭變故陷入情緒危機，曾萌生輕生念頭，卻在紐約市找不到心理輔導資源，只能撥打市府311熱線求助。他指出：「這是整個社區心理健康資源匱乏的縮影。」

這樣的制度性障礙導致惡性循環。根據「Pediatrics」期刊的一項研究，許多兒科醫師坦言他們在心理健康方面的訓練不足，缺乏信心處理相關個案，這也使第一線的醫療場域無法發揮有效的預警功能。而這些限制交織，使心理健康照護在亞裔社群中既不普及，也不易啟動。

心理疾病不應諱疾忌醫，早期識別與介入對於遏制病情發展十分重要。示意圖。(取自123RF)

家庭沉默 讓困境更深

除了制度限制，文化觀念也使不少家庭對心理疾病避而不談。家庭的沉默同樣關鍵。劉靜文表示，心理疾病在亞裔社區經常被視為一種「軟弱」，甚至有人擔心治療紀錄會影響孩子未來申請學校或工作；她指出，這種污名化現象導致許多家庭即使察覺異常，也選擇否認與逃避，她並分享一名學生的案例，該生從小表現優異，上大學期間因自殺未遂被強制送醫，才被診斷出患有嚴重心理疾病，而家長則是在送醫當天才首次得知子女的狀況，「他一直不敢讓父母知道」。

此外，美國疾病控制與預防中心在全國高中健康行為調查中指出，18.9%的亞裔高中生曾經出現自殺念頭，明顯高於白人學生的15.5%；而曾實際嘗試自殺的亞裔學生比率達到10.8%，也遠高於白人學生的6.2%。這些數字凸顯亞裔青少年心理壓力之高，卻未獲得相應支持，反映出心理健康服務系統與文化背景之間的巨大落差。

多位專家日前在亞美醫師協會基金會等舉辦的青少年心理健康圓桌會議中指，亞裔青少年心理健康問題面對諸多挑戰。(牟蘭╱攝影)

醫療介入 愈早愈好

王耀明指出，在兒科實務中，許多心理健康問題可在早期透過觀察行為跡象預先發現。他表示，「三歲看老」這句俗語在臨床經驗中確實有其觀察依據，若孩子在幼兒時期出現異常行為，例如打針後長時間哭鬧、對人際互動缺乏反應，家長應該提高警覺。

他說，雖然醫保通常不涵蓋心理諮詢費用，但他在初診時會請患者填寫情緒量表，作為早期識別心理困擾的參考依據。

根據全美精神疾病聯盟（NAMI）統計，約有50%的心理健康問題在14歲前出現徵兆，75%的案例則在24歲以前發病。世界衛生組織（WHO）也指出，大多數成年期精神障礙在青少年階段即已開始發展。這些研究強調了早期識別與介入的重要性，有助於減少病程惡化，改善長期生活品質與社會適應。

劉靜文補充，幼童行為反常，也可能是心理疾病的表現。「愈早發現，治療效果愈好」，她舉例，一名學生從小有幻聽問題，中學時被發現後確診，因家人積極配合治療，病況已穩定控制。

王耀明建議，家長應定期與孩子進行簡單對話，了解他們的情緒狀況與交友情形，及早發現異常。(亞美醫師協會提供)

過度關注學業 輕忽心理

長期接觸法院及醫院轉介青少年個案的社工劉元芬觀察到，有些家長過度關注子女的學業成績或才藝表現，卻忽略了孩子潛藏的心理困擾。她提醒，根據醫療隱私保護原則，青少年就醫確實需要父母同意，但專業輔導人員在治療中會兼顧青少年的隱私與安全，同時與家長保持必要溝通，建立信任是治療成功的關鍵。

她補充，若心理問題未及時處理，往往可能惡化為逃學、校園衝突，甚至觸犯法律。她曾接觸過多起青少年個案，因涉及毒品、幫派、甚至性交易，而遭法院強制轉介接受心理治療。「這些悲劇，其實原本是可以預防的。」

35--劉靜文指出，如同成人的心理健康問題，兒童與青少年的心理健康服務在醫療保險上也存在諸多限制。(亞美醫師協會提供)

厭食、上癮 可能是徵兆

「常見的華裔青少年的心理問題包括憂鬱症、焦慮症、進食障礙、適應障礙以及上癮行為。」劉元芬指出，男孩較常出現憂鬱傾向，女孩則以厭食症居多。青春期是心理風險高峰期，尤其對於那些自我期許與家長期待皆高的孩子，更容易在理想與現實落差中產生挫敗感與情緒困擾。

此外，她補充，許多新移民家庭的子女因語言不通或文化隔閡無法融入校園生活，長期下來容易感到孤立、自我懷疑。若又缺乏家長的陪伴與情緒支持，更可能誤入歧途。「目前濫用藥物與性侵害的年齡層明顯下降，情況令人擔憂。」

劉元芬表示，常見的華裔青少年的心理問題包括憂鬱症、焦慮症、進食障礙、適應障礙，以及上癮行為。(劉元芬提供)

家長是第一線守門人

在資源短缺的現實下，王耀明指出，父母的角色無可取代，他建議家長應定期與孩子進行簡單對話，了解他們的情緒狀況與交友情形，及早發現異常。他也呼籲家長多利用家庭醫師、學校心理輔導等既有資源，不要等到出問題才尋求幫助。

劉元芬表示，建立正向的團體歸屬感也至關重要。孩子若能參與興趣課程、社區活動，或與年紀相近的大哥哥、大姊姊建立連結，將有助於發展健康的情緒認同與社交技能。

亞美醫協慈善基金會(CAIPA Foundation)執行總監沈卉指出，自疫情以來，華裔兒童、青少年心理問題顯著上升，幾乎每隔一段時間就會聽聞自殺事件，「上個月，又有一位17歲的華人少女自殺，生命停格在17歲。」

她表示，亞美醫協慈善基金會自2020年起每月舉辦心理健康講座與急救培訓，幫助家長學會與青少年溝通。她也提醒民眾善用公共資源，例如988全國心理危機熱線，24小時免費提供協助，「關鍵時刻，一句話、一通電話，可能挽回一條生命。」