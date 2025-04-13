星座／4月13至19日 金牛座精力充沛 摩羯座人氣上升

2025年4月13日至19日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點兒也難不倒你。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：草根白

幸速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能以此當成得過且過的藉口。計劃被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，就很容易走上墮落的道路。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

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