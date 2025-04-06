料理功夫／美味絲瓜麵線

家裡小妹從小到大最喜歡吃絲瓜，她不愛軟爛的蔬菜水果等…卻唯獨對絲瓜這口感情有獨鍾，每每絲瓜料理上桌總能引起她的食慾。現在因為有溫室栽種，幾乎一年四季皆可品嘗到絲瓜的美味。

絲瓜又稱為水瓜或是菜瓜，葫蘆科一年蔓生植物，主要食用嫩果，果實老化後產生粗纖維可做為清洗的絲瓜絡，在東南亞 地區廣泛摘種。算是瓜類蔬菜中營養成分高的植物，甚至不輸深色根淺色葉菜類，含有所謂的干擾素的誘生劑，增強人體免疫力 外，能抗病毒跟抗癌。通常絲瓜也能製作不少料理，除了單獨清炒、煮湯外，也能搭配各式肉類或是海鮮，可說是萬能搭配。

材料：

絲瓜1條、絞肉250克、蒜瓣數顆、洋蔥1∕4顆、青蔥適量、素麵適量、鹽巴適量、清水適量。

做法：

1.絲瓜去表皮清洗切塊狀備用。

2.洋蔥去皮洗淨切細。

3.蒜瓣去膜壓碎，青蔥洗淨切細。

4.素麵用熱水燙好，水滾後撈起濾乾水分。

5.平底鍋加熱，倒入絞肉翻炒，逼出油後放入壓碎蒜瓣一起翻炒。

6.接著加入切塊絲瓜，大火炒兩下，倒入清水煮至水滾，之後放入素麵煮約5分鐘，加入適量鹽巴，起鍋前加上蔥花即可。

PS：此方法是用絞肉自身的油，不需額外加入任何油品烹調。

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