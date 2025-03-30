養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓，可多吃香蕉。(圖／123RF)

水果能提供心臟健康的重要營養素，包括纖維、鉀與抗氧化劑。心臟科醫師薩布吉（David Sabgir）表示，如果已確診有高血壓 問題，吃各種水果與蔬菜能有助控制血壓。

美食網站Eating Well報導，某些水果由於其營養特質，更有助穩定或降低血壓。以下是心臟科醫師針對高血壓患者推薦的四種水果：

1.香蕉：鉀是有益心臟健康的營養素，薩布吉表示，香蕉是鉀的良好來源，鉀已被證實有助控制高血壓，並被認為能降低體內鈉的影響以及緩解血管壁的壓力。

2.酪梨 ：薩布吉非常推薦酪梨，他甚至與酪梨推廣組織Love One Today合作，推廣它們對健康的好處。他說，酪梨不僅含有與心血管健康有關的膳食纖維與不飽和脂肪，每份還含有250毫克鉀，相當三分之一個中等大小的酪梨，富含鉀的飲食有助抵消鈉對血壓的有害影響。

3.莓果：醫生表示，無論是覆盆莓、藍莓還是黑莓，莓果都對高血壓有益。薩布吉指出，莓果含花青素等抗氧化劑，研究顯示花青素有助降低血壓；2021 年「分子營養與食品研究」發表的研究也顯示，花青素總攝取量較高與降低心臟病風險有關聯。

4.奇異果 ：這種毛茸茸的水果因有益心臟健康的維生素而名列前茅。