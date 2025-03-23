養生／別吃錯了 「白巧克力」根本不含巧克力

市面上販賣的巧克力種類眾多，黑巧克力、牛奶巧克力…各式口味總是令人難以選擇。（圖／123RF）

市面上販賣的巧克力種類眾多，黑巧克力、牛奶 巧克力…各式口味總是令人難以選擇。事實上，極黑巧克力(very dark chocolate)是最健康的巧克力形式，它的含糖量通常低於其他形式的巧克力，並且不含牛奶或添加脂肪。

除了黑巧克力之外，牛奶巧克力的黑巧克力含量較少，而白巧克力則根本沒有巧克力含量。白巧克力通常由可可脂、糖和牛乳固形物製成，但不含可可豆或可可膏成分。

3種巧克力有何區別？

1.黑巧克力：以可可脂混合可可粉、可可膏為原料，且其總可可固形物含量至少35%、可可脂至少18%、非脂可可固形物至少14%。

2.牛奶巧克力：以可可脂及乳粉混合可可粉、可可膏為原料，且其總可可固形物含量至少25%、非脂可可固形物至少2.5%、牛乳固形物至少12%。

3.白巧克力：以可可脂及乳粉為原料，且其可可脂含量至少20%、牛乳固形物至少14%。

目前尚不清楚人們每天需要吃多少巧克力才能有益於健康，因為多數研究使用的是純可可而非商業巧克力，後者經過加工，會破壞類黃酮，並含有添加劑。

最重要的是，巧克力不應被視為與新鮮水果和蔬菜相同意義上的「健康食品」，但任何人都不應該覺得有必要剝奪自己吃巧克力的權利。

如何分辨真正的可可脂？

營養師查慧琦曾受訪表示，不少市售巧克力會用「代可可脂」取代，兩者僅差一個字，代可可脂口感雖滑順，但卻含反式脂肪酸，恐對人體心血管造成威脅。

要如何分辨出真正的可可脂？查慧琦指出，純可可脂熔點較低，約攝氏27、28度（華氏80.6、82.4度）環境下會漸漸融化，若到攝氏37、38度（華氏98.6、100.4度）會完全融化，而代可可脂熔點則高達攝氏60度（華氏140度）。

人類體溫約攝氏36、37度，手指溫度約攝氏31、32度，如果手拿巧克力一下就融化，代表純可可脂含量很高，若許久未融化、甚至要用咬的才會融化，代表可可脂含量並不高。

此外，巧克力要如何保存？需要放冰箱嗎？過期的巧克力會發生質變嗎？台灣義大大昌醫院纖體健康中心營養師楊凱婷表示，有些巧克力放在冰箱，卻出現白白的物質，吃起來也變味，這白白的物質是巧克力中游離出來的可可脂和可可油，可能會影響巧克力的質地及風味。

巧克力最佳保存溫度為攝氏15至18度（華氏59至64.4度），可根據外包裝標示保存，避免溫度劇烈變化而影響品質，且在保存期限內食用完畢。有些過期巧克力，外觀和吃起來雖然與原本味道相似，但可能已長黴菌，吃了易造成肝臟及腸胃負擔。

巧克力的推薦吃法

① 尋找標籤上含有70%或更多可可的黑巧克力，因為有更多的可可，通常意味著更少的糖。

② 標籤可能不會告訴你類黃酮的濃度，因此以巧克力的顏色為依據，巧克力顏色愈深，所含的類黃酮就愈多。

③ 限制牛奶巧克力和白巧克力的攝取量。

④ 孕婦和幼兒可能需要限制巧克力的攝取量。