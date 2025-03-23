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料理功夫／春天吃它正逢時 粉絲蝦仁韭菜炒蛋

劉若華

有著引人入勝獨特香氣的韭菜，在經過冬日的蘊藏、蓄勢待發，而後再經過春日溫煦陽光的擁抱和雨露的滋潤，使得春天的韭菜最美味，口感也最柔嫩多汁，不論如何料理，風味都佳！

此道菜的靈感來自在華人社會出盡風頭的麵點韭菜盒子的餡料，只是我將小蝦米乾改為爽脆的大蝦，蛋液也增加，使得整道菜更為鮮甜清香與豐盈。

材料：

粉絲2把、韭菜1把（約380公克）、大蝦12尾、米酒1大匙、雞蛋3顆、鹽適量、白胡椒粉1/4茶匙、鰹魚粉少許、米酒1大匙、麻油1/2大匙。

做法：

1.粉絲稍微沖洗；韭菜切末；蝦去殼處理乾淨；雞蛋打入碗中打散，備用。

2.備一鍋水煮開，放入粉絲以大火汆燙2分鐘，撈出剪成小段。

3.用汆燙粉絲的水汆燙蝦，隨後淋入1大匙米酒，蝦轉紅即撈出稍沖洗。

4.炒鍋熱油，淋入蛋液，以中小火煎至底部凝固，轉中火炒至7分熟之碎塊狀，盛出。

5.再次熱油，將粉絲和韭菜同時下鍋，以中大火拌炒一會。

6.撒入鹽、白胡椒粉和鰹魚粉調味均勻。

7.將蝦和蛋一起回鍋，並淋入另1大匙米酒拌炒。

8.最後淋入麻油翻拌均勻，熄火盛盤，此道春天應景的美食便完成了。

成功寶典：

作法5的粉絲和韭菜同時下鍋，讓韭菜的汁液潤鍋，使得粉絲不會黏於鍋底；或者倒入少量的高湯或水，隨後再稍微調整調味料即可。


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