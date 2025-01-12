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百科／研究證實恐致癌 黑色塑膠鍋鏟扔了吧

編譯張聲肇
家有黑色塑膠鍋鏟，學者建議均可扔掉。(圖／123RF)
家有黑色塑膠鍋鏟，學者建議均可扔掉。(圖／123RF)

研究證實，黑色塑膠鍋鏟所含的阻燃劑(retardant)成分恐致癌，家裡有的，該立刻扔掉嗎？

無毒未來組織和弗瑞耶大學阿姆斯特丹生命與環境研究所( Amsterdam Institute for Life and Environment at Vrije Universiteit) 聯合測試了203項家庭常用的黑色塑膠製品，發現多達85%含大量阻燃劑。

無毒未來組織的科學與政策經理梅根‧劉 (Megan Liu）是研究報告的共同作者。她說，黑色家用產品所含的阻燃劑和電視、手機、電腦等電器品裡的一樣，黑色塑膠製品尤其多，不是因為不能用別的顏色，而是因為含阻燃劑的再製電器品零組件，通常是黑色。

她說，致癌化學物本來就不該使用，再生質材製造出來的東西，會讓有毒化學物質更容易進入我們的環境和家裡。「我們測出很高的劑量，委實令人擔心。」

她的研究團隊在「化學界」(Chemosphere）期刊發表研究報告說，電器品使用的再生塑膠，最後會被「再利用」於不需要阻燃劑的家用品，導致大家、尤其是兒童和生兒育女期的女性，「大量、沒有必要地接觸到危險物質」。

阻燃劑一再循環使用的後果包括致癌，打亂內分泌，毒害神經系統、生殖系統，影響智能發展。

報告沒指明甚麼廠牌或哪家公司製造的黑色塑膠產品，但直指含阻燃劑最多的是炒菜鏟、壽司碟、珍珠項鍊。

杜克大學教授史戴普頓(Heather Stapleton）說，研究結果明顯指出，含阻燃劑的電器品，如大電視機的外殼，已經被再生利用到食物容器和三餐用具裡面去了。

密西根州立大學藥物與毒物學系副教授艾倫(Amie Alan）說，我們很難將所有可能含有害物質的東西都丟掉，但可以設法先丟棄「令人不安心」的廚房用具。

「如果可以逐漸把湯匙換掉，或少用黑色的，這就很棒了」。暫時不丟無妨，但不要讓它們接觸熱的東西太久；萬一太熱熔了或變形了，就要立刻丟掉。

湯匙或鍋鏟融掉、變形，表示用太久了，或放在火邊忘了，丟掉不可惜。艾倫強調，問題廚具做出來的飯菜也要丟掉。金屬、木製或陶瓷製品都是很好的替代品。

致癌 密西根州 梅根

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