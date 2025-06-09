川普派兵進駐洛杉磯 退將警告：這是美軍政治化

9日洛杉磯警方持續與民眾抗議活動對峙。 (歐新社)

川普 政府不顧加州州長紐森的反對，派遣國民兵 進駐洛杉磯 ，介入民眾的抗議行動。多位退伍軍人警告，此舉是一項重大升級，恐導致美軍政治化。

衛報9日報導，上一次美國總統違背州長意願，將國民兵聯邦化，已是1965年，當時詹森總統為了保護阿拉巴馬州的民權遊行人士而出動國民兵。

多位前美軍高層人士指出，將多達2000名國民兵置於聯邦控制之下，並派遣他們進駐洛杉磯街頭，已違反軍方「除非面臨極端情況，否則不介入國內政治」的承諾。美國北方司令部9日已暫時調動約700名陸戰隊員前往洛城，川普總統也已授權增派2000名國民兵。

退役美國陸軍少將伊頓（Paul Eaton）表示：「這是對武裝部隊的政治化，讓軍隊形象蒙上可怕的陰影。士兵其實根本不願身處那裡，卻被推到美國公民面前。」

伊頓預測，此次在洛杉磯部署兵力，最終將導致啟動《1807年暴亂法》（Insurrection Act of 1807）。該法賦予總統權力，可動用全體美軍鎮壓暴亂或武裝叛亂。他表示：「我們正朝著啟動《暴亂法》的方向邁進，而這將為不當行為提供法律依據。」

衛報指出，川普政府在並非民間緊急情況下派出國民兵的舉動，已引發長期以超越政治自豪的美軍人士警覺。一位美國退休高級軍官表示： 「這次部署與州長的意願背道而馳，因此看起來像是一種政治施壓。川普強行動用軍隊，因為他可以。」這位軍官要求匿名，以維持其終身不涉黨派的原則。

川普為派兵進駐洛杉磯所簽署的國民兵聯邦化備忘錄，措辭相當籠統，實際上形同將此次部署描繪為全國性動員。備忘錄指出，國防部長赫塞斯可動用常備軍與國民兵，在全國任何發生抗議活動的地點，保護聯邦機構職能。

更令人憂心的是，這份備忘錄還採取了美國史上前所未見的先發制人措施，授權軍方可因應預期中的抗議活動而部署兵力。備忘錄寫道，部隊可被派往「正在發生、或根據當前威脅評估可能發生針對聯邦職能的抗議活動地點」。