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直擊洛城衝突 新華社記者也受傷…中領館緊急提醒

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直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

記者劉子為/洛杉磯即時報導
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華埠百老匯大道上，一台垃圾桶車正在燃燒，周圍聚集許多民眾。（記者劉子為/攝影）
華埠百老匯大道上，一台垃圾桶車正在燃燒，周圍聚集許多民眾。（記者劉子為/攝影）

美國移民暨海關執法局（ICE）自6月6日起，在洛杉磯展開大規模無證移民執法行動，超百人被捕，引發激烈民怨。抗議浪潮蔓延至市政廳、聯邦大樓、派拉蒙（Paramount）與康普頓（Compton）等地。這場抗議在9日會進一步擴大規模，執法機關為應對從深夜開始全方位戒嚴

本報記者8日晚11時30分實地走訪洛杉磯市中心，發現市政廳與法院周邊道路幾乎全面封鎖，從10號與101號公路進入市中心的部分匝道也遭封閉。市政大樓周邊街口皆有警車與國民兵駐守，層層路障設立，封鎖程度遠超一般示威維安規模。不過，並非整個市中心區域都處戒嚴狀態，前往The Broad博物館與迪士尼音樂廳的路段仍保持通行。

（記者劉子為/攝製）

一路上，時不時能看見倒塌的交通標誌、冒煙的垃圾桶、以及破碎一地的玻璃，還能聽見爆竹燃放的聲音，令人膽戰心驚。空氣中瀰漫著化學物質和燃燒物殘留的刺鼻氣味，讓記者一度感到喉嚨刺痛。華人愛去的華美博物館附近，一輛Waymo無人駕駛計程車被焚後只剩殘骸，畫面怵目驚心。根據多家媒體報導，Waymo自駕車已成為部分抗議者發洩不滿的目標，至少有五輛車在市中心遭打砸或縱火。博物館附近的中央車站（Union Station）也已經加強戒備，入口前站滿安保人員。

在貫穿華埠的百老匯大道，儘管已近午夜，街道上仍有不少人群聚集，其中部分人以口罩、帽子或圍巾遮掩面容，疑為抗議者。靠近金龍餐廳附近，凌晨時分街頭突傳爆裂聲，一處垃圾箱被點燃，引來人群驚呼。整個市中心區域頻繁傳出警車與救護車鳴笛聲，空中也持續有直升機盤旋監控，聲響幾乎未曾間斷。

華埠附近有加州國民兵的身影。（記者劉子為/攝影）
華埠附近有加州國民兵的身影。（記者劉子為/攝影）
市政廳周邊道路幾乎全面封鎖，從I-10與101高速公路進入市中心的部分匝道也遭封...
市政廳周邊道路幾乎全面封鎖，從I-10與101高速公路進入市中心的部分匝道也遭封閉。（記者劉子為/攝影）

根據報導，目前已有超過100人被捕，另有包括1名記者、1名工會領袖、2名執法人員及多名示威者受傷。部分洛杉磯捷運線路停駛，公車也多處改道，整體交通陷癱瘓。

記者在現場訪問一位居住於市中心的居民，他表示，抗議活動已對日常生活造成明顯干擾，「整個市區幾乎動彈不得，到處都封路，連上班都要改成遠端，停車也成為惡夢。」

儘管市中心部分區域已全面封鎖，但並未影響整個城中區。石女士公司靠近The Broad博物館，9日早上已經照常在辦公室打卡上班。她說，「平時走的路確實被封，因此得繞路走。不過我們公司位置相對偏僻，看不到太多抗議現場」。

當局9日預計有更大規模抗議活動登場，提醒市民避免進入敏感區域，並透過官方管道即時掌握情勢發展。

街道上仍有不少人群聚集，其中部分人以口罩、帽子或圍巾遮掩面容。（記者劉子為/攝影...
街道上仍有不少人群聚集，其中部分人以口罩、帽子或圍巾遮掩面容。（記者劉子為/攝影）
華美博物館附近，一輛Waymo無人駕駛計程車被焚後只剩殘骸。（記者劉子為/攝影）
華美博物館附近，一輛Waymo無人駕駛計程車被焚後只剩殘骸。（記者劉子為/攝影）
抗議發生的核心區域皆有警車與國民兵駐守，層層路障設立，封鎖程度遠超一般示威維安規...
抗議發生的核心區域皆有警車與國民兵駐守，層層路障設立，封鎖程度遠超一般示威維安規模。（記者劉子為/攝影）
一路上都是抗議發生的痕跡，如倒塌的交通標誌。（記者劉子為/攝影）
一路上都是抗議發生的痕跡，如倒塌的交通標誌。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯 移民 戒嚴

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癱瘓交通抗議ICE 101公路LA市中心段關閉 華埠受波及

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