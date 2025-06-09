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洛杉磯抗議愈演愈烈 川普：都是職業煽動者

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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洛杉磯的民眾抗議愈演愈烈，川普政府邊境政策主管霍曼（Tom Homan）日前發出警告，稱阻礙執法的官員恐被逮捕，加州州長紐森（Gavin Newsom）則公開回應說：「逮捕我吧」；美國總統川普9日表示，如果他是霍曼，他會逮捕紐森。記者陳熙文／攝影
洛杉磯的民眾抗議愈演愈烈，川普政府邊境政策主管霍曼（Tom Homan）日前發出警告，稱阻礙執法的官員恐被逮捕，加州州長紐森（Gavin Newsom）則公開回應說：「逮捕我吧」；美國總統川普9日表示，如果他是霍曼，他會逮捕紐森。記者陳熙文／攝影

洛杉磯的民眾抗議愈演愈烈，川普政府邊境政策主管霍曼（Tom Homan）日前發出警告，稱阻礙執法的官員恐被逮捕，加州州長紐森（Gavin Newsom）則公開回應說：「逮捕我吧」；美國總統川普9日表示，如果他是霍曼，他會逮捕紐森。

川普也認為，現在在洛杉磯製造問題的人都是職業煽動者，他們應該被關進監獄。

美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動，引發民眾大規模抗議，川普不顧紐森的反對，罕見地下令對洛杉磯部署軍隊，包括部署2000名加州國民兵（National Guard）；國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）則說，如果暴力的情況持續下去，將動員海軍陸戰隊。

川普9日凌晨先發文表示，指洛杉磯的情況看起來很糟糕，認為應該出動軍隊，但沒有說明是出動國民兵，還是出動海軍陸戰隊；川普也表示，現在就逮捕戴口罩抗議的民眾；川普日前表示，禁止抗議群眾抗議活動中佩戴口罩。

川普9日中午返回白宮，他在接受媒體提問時表示，如果他是霍曼，他會逮捕紐森，認為這樣很棒，並表示紐森喜歡曝光；川普說，紐森做得非常差勁，他喜歡紐森，也認為他是一名好人，但眾所皆知，紐森非常無能。

川普並表示，這些在洛杉磯製造問題的人都是職業煽動者，認為他們是叛亂分子，指這些人是壞人，都應該被關進監獄。

紐森則在社群網路上表示，川普竟說要逮捕現任州長，這是他永遠不希望看到的一天；紐森說，他不管是民主黨，還是共和黨，這是國家不能跨越的紅線，認為川普這樣的說法，不容置疑地是走向威權主義的一步。

川普 紐森 洛杉磯

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