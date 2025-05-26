哈佛國際生1年經濟貢獻440億 外籍生每年支撐38萬個職位

哈佛大學遭禁止招收國際學生，美國政府可能付出高昂代價。圖為哈佛大學校園。(路透)

川普 政府試圖阻礙哈佛大學 招收國際學生的行動可能付出高昂代價，哈佛學生是美國的頂尖創新人才，外籍校友領導數十家成功的新創公司，除了商業貢獻，2023-24學年，約110萬名國際學生還為美國經濟貢獻近440億元。

國際教育者協會(NAFSA)執行長芳塔·奧(Fanta Aw)透過聲明中表示：「我們將全球人才拒於門外是讓自己付出代價。失去國際學生的貢獻將負面影響國內學生對世界的理解，並讓國家的經濟實力、安全和全球競爭力產生嚴重後果。」「這些後果與政府宣稱讓美國更安全、更強大、更繁榮的目標背道而馳。」

法官23日暫時阻止這一措施，聯邦地區法官巴洛茲(Allison Burroughs)提到，哈佛校方擔心「在有機會聽取各方意見前，會造成立即且無法挽回的傷害。」

若之後的裁決允許繼續實施這一禁令，哈佛將立即受到影響，該校2024-2025學年有27%(約6800人)為國際學生，國際學生通常繳更多的學雜費。

根據NAFSA的數據，哈佛的國際學生每年為該區域的經濟貢獻近3億8360萬元，支撐約3910個工作崗位。

2023-2024學年，哈佛國際學生占麻州 第五國會選區外國學生總消費支出的54.5%，該州外國學生一年的支出近40億元，其中哈佛學生約占10%。

NAFSA指出，除了學費和書本費用，國際學生的支出還包括住宿、餐飲、零售、健康保險、電信通訊、交通等費用。

根據Axios的分析，約24家價值達十億的美國新創公司由哈佛的外籍學生創辦。

而這一政策的影響可能很快向外擴散，國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)在宣布哈佛禁令時明確表示，其他令川普政府不滿的學校可能面臨相同命運。

根據NAFSA的資訊，美國每三個國際學生就能創造一個工作機會，整體上，外籍學生支撐或創造近38萬個工作崗位。