首輪和談 美暫解經濟封鎖 伊朗接受核查訪

美國與伊朗22日在瑞士布爾根施托克度假村完成結束中東戰爭的首輪談判，接著將繼續舉行技術層級會談。圖為美國代表團團長、副總統范斯22日在記者會上說明取得重大進展。(路透)

美國與伊朗 22日在瑞士布爾根施托克度假村(Burgenstock)已完成旨在為雙方持久和平鋪路的首輪談判「琉森湖峰會」，完成四大方面「重大協議進展」。本周雙方將繼續在該度假村進行技術層級會談，預計針對IAEA檢查員重返伊朗的相關對話很快就會展開。范斯 說，「我預期至少本周會有進展，甚至最快今天就會展開」。

川普 總統22日在白宮對媒 體表示，如果伊朗不遵守與華府達成的協議，「我會採取必要行動」。路透報導，川普向媒體表示：「如果伊朗不履行他們的協議，或者行為不當，我會採取必要行動。」他也說美國與伊朗的談判進展「非常順利」，並稱荷莫茲海峽開放且伊朗將永遠不會擁有核武。

稍早，領銜美方代表團的副總統范斯22日在瑞士說，這次談判為美伊達成最終協議奠定良好基礎，取得許多很好的進展。美國代表團已返美，伊朗代表團成員另外繼續其他行程。

范斯表示說，伊朗已同意邀國際原子能總署稽查人員進入伊朗訪視，時間可能就在本周，這對美國是重大里程碑；若美國同意伊朗被凍結的海外巨額資產解凍，可能用於採購美國的黃豆、小麥及玉米。美國財長貝森特22日也在社媒Ｘ宣布，已發放60天的臨時通用許可證，授權伊朗石油的生產、交付及銷售。

范斯表示，美伊就終結中東戰爭舉行首輪會談後，德黑蘭已同意邀請國際原子能總署(IAEA)檢查員再次入境，也說這輪會談為雙方達成最終協議奠定良好基礎。范斯指出：「這對美國人民是一項重要里程碑，也是推動伊朗永久非核化、或永久終結其核武計畫的第一步。」

會後擔任美伊談判調解方的巴基斯坦與卡達發表聯合聲明，形容此次談判氣氛正面且具建設性；美伊同意設立「高層委員會」，以監督談判進程，並建立溝通管道，避免今後出現意外事故、誤解及誤判導致擦槍走火和確保商船安全通過荷莫茲海峽；另將成立「衝突降級小組」，以確保相關各方結束在黎巴嫩境內的軍事行動。

美伊首席談判代表將定期向高層委員會報告，並督導聚焦伊朗核議題、制裁、監督與爭端解決等議題的工作小組，以確保雙方17日簽署、代表初步和平協議的14點諒解備忘錄(MOU)有效執行，並處理其他相關事項。高層委員會已同意一個路線圖，目標60天內達成最終協議。

與談的伊朗外長阿拉奇會後在Ｘ發文感謝巴、卡不懈調解。他還寫道，伊朗已爭取到石油及石化產品出口的豁免、解凍部分遭凍結的海外資產和啟動對伊朗的大規模重建及發展計畫；而接下來第一個真正考驗將是衝突降級小組能否有效運作。

對重大爭點之一的核議題，伊朗外交部發言人貝卡伊22日指稱，美伊在會中曾很簡短地討論，但未涉細節。

伊朗最重要盟友之一的中國外長王毅同日在印度新德里和伊朗最高國安委員會副秘書會面，討論伊美談判最新情況。

川普總統22日在白宮表示，給予伊朗的任何制裁減免都將「在很大程度上」惠及美國農民，同時他警告稱，德黑蘭必須遵守其承諾，否則將面臨後果。

他在在橢圓形辦公室對記者表示，伊朗9,000多萬人口正面臨嚴重的糧食安全問題，而因解除制裁而釋放的任何資金都將用於從美國進口農產品。「如果取消制裁，資金就會流入這個國家，」川普說，「所有這些資金都將以購買糧食的形式回流，而他們迫切需要糧食……我們釋放的資金將流向我們的農民，很大程度上是流向我們的農民。」

他還表示，荷莫茲海峽「完全暢通」，並聲稱美國21日記錄到了經由該水道運輸的單日石油量創歷史新高。他說補充道：「我們將拭目以待事態發展，但我們有兩點：海峽是暢通的，而且這個國家永遠不會擁有核武器。」

美國與伊朗22日在瑞士布爾根施托克度假村完成結束中東戰爭的首輪談判後，在荷莫茲海峽停泊的大批油輪，開始移動航行。(路透)