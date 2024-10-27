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旅遊／走進童話 訪南義魅力小鎮

林良姿
蘑菇村阿爾貝羅貝洛。(作者提供)
蘑菇村阿爾貝羅貝洛。(作者提供)

提起義大利，通常大家想到的是米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬等知名的城市，然而我卻被南義普利亞地區(Puglia)的特殊風貌所吸引，決定展開一趟與眾不同的南義之旅。

巴里 海風吹來熱帶風情

義大利的地形如同一支長靴，普利亞地區正位於靴子的鞋跟處 。這裡陽光明媚，海水湛藍清澈，濱海公路上不時可見美麗的白色村落。

從拿坡里(Naples)搭乘四小時的客運車，我們抵達義大利東南部的城市巴里(Bari)，這是普利亞大區的首府，不僅是經濟和文化中心，也是亞德里亞海的重要運輸港口和交通樞紐。

我們的旅館位於巴里火車站附近，街道上栽種許多棕櫚樹和椰子樹，海風吹來，洋溢著淳樸的熱帶風情，彷彿置身台灣的台東車站。穿過公園，市中心有條熱鬧步行街，道路兩旁餐館、商店、酒吧林立，歷史悠久且造型優雅的建築物點綴其間。街上人潮絡繹不絕，遊客們在露天咖啡座上享用美食和咖啡。

沿著這條街一直走，來到巴里老城區。這裡有兩間古老的教堂：聖尼古拉教堂(Basilica Saint Nicolas)和巴里主教座堂(Bari Cathedral)，皆為當地著名的古蹟建物。聖尼古拉主教是聖誕老人(Santa Clause)的原型，他一生行善，幫助許多窮人，深受世人尊崇，其陵寢就安置在這個教堂裡面，每年吸引了許多天主教徒前來朝聖紀念。

巴里主教座堂亦稱為聖撒比諾(Sant Sabinus)教堂，建築風格和聖尼古拉教堂類似，也是米色的建築物，教堂正面大門上面牆壁上有個圓形花窗，教堂外面是個廣場，散布著咖啡館和小餐館，逛累了可在此歇腳休息。

穿過如迷宮般的古城，我們來到海邊的諾曼-斯瓦比亞城堡(Castello Normanno-Svevo)。這座建於1132年的城堡曾是當地的軍事要塞，經過多年的滄桑，至今依然巍峨矗立。我們於黃昏時分來到城堡，夕陽的光影投射在厚重結實的城牆上，氣勢恢宏，相當值得一看。

沿著綿延城堡的海濱大道(Lungomare di Bari)散步回旅館，沿途有許多黑色鐵柱的街燈，昏黃的燈光映著海面和街道，海風吹來波光粼粼，夜景璀璨迷人。我們原本只是將巴里當成過夜的轉乘點，沒想到這個城市卻超出了原先的期待，別有一番浪漫風情。

巴里濱海大道浪漫的夜景。(作者提供)
巴里濱海大道浪漫的夜景。(作者提供)
諾曼-斯瓦比亞城堡。(作者提供)
諾曼-斯瓦比亞城堡。(作者提供)

馬泰拉 石窟層疊山城

隔天我們將大行李箱寄放在旅館，只攜帶背包，搭電車到位於機場的租車公司租了一部小型的自動排檔車子，行駛了大約兩小時，抵達石窟山城馬泰拉(Matera)。

馬泰拉是一座歷史悠久的山城，從舊石器石代就有人居住在這山裡的石窟洞穴(Sassi)內，這些石窟民居層層疊疊，占地甚廣，超級壯觀。此地原是窮人居處，因石窟內部狹小潮濕，空氣不太流通，人類和家禽家畜共處一室，生活環境惡劣，很容易蔓延傳染病。義大利政府曾勸導居民遷離，現在只剩一些窮人留了下來。

馬泰拉古老的石頭教堂。(作者提供)
馬泰拉古老的石頭教堂。(作者提供)

由於景觀獨特，石窟民居與石頭教堂公園1993年被聯合國教育科學文化組織列為世界文化遺產，2004年電影「耶穌受難記(The Passion of the Christ)」來此拍攝，馬泰拉特殊的風貌開始聲名大噪，重現生機。近年來電影「神力女超人」(Wonder Woman)與「007生死交戰」(No Time to Die)相繼前往取景，更助長該地人氣，馬泰拉日漸成為著名的觀光景點。

雖然市區內有現代化的旅館和商店，但既然來到此地，我還是想住在古城區的Sassi內體驗一下古早人的生活。這裡有許多美輪美奐的石窟旅館，但必須上下階梯才能抵達，若扛著行李會非常勞累。安排行程時，我費了許多功夫，終於找到一家位於古城又離停車場不遠、價位適中、且不必爬許多階梯的石窟旅館入住。這間旅館經過重新裝潢，已不見往日洞穴的陰暗潮濕，每個房間的格局和設計都不相同，從窗外就可看到大片山城石屋的壯闊風光。

馬泰拉的山上仍有些古早時期的洞穴。(作者提供)
馬泰拉的山上仍有些古早時期的洞穴。(作者提供)

異世氛圍 地圖有如天書

山城的房舍多由米色、灰色或淺土色的石頭築成，除了民宅，還有許多古老教堂，一大片的石穴古蹟群瀰漫著異世氛圍，彷彿來到另一個時空。雖然許多石窟已被改裝成餐廳、商店、民宿和豪華旅館，但仍有一些廢棄的洞穴散布在荒涼山壁上。

山路高低起伏，階梯蜿蜒曲折，加上網路收訊不良，GPS常失去信號，地圖也彷如天書，根本看不懂自己身在何處，走著走著很容易迷路。我們在山城繞來繞去，眼望這些千年房屋和洞穴遺蹟，心中興起「夕陽照晚風起，怎奈一眼望去黃沙遍地。昔日井水涼芳草綠，奈何枯野千里人兒西去」的感慨。然而轉念一想，如今風水輪流轉，曾經荒蕪傾頹的古城東山再起，榮光再現，前來朝聖的遊人如織，我又有什麼好惆悵？

太陽西沉後，夜幕為馬泰拉蒙上一層神祕面紗，家家戶戶燃亮了燈，猶如點點星火，將古城的夜色輝映得更有魅力。我們去旅館老闆推薦的一家餐廳吃晚餐，侍者安排我們坐在戶外，先端上一碟餐廳招待的切片麵包，抹著新鮮的杏桃醬。我們點了可以品嘗三種菜色的招牌開胃菜，包含炸茄子佐薯泥、盛著奶油乳酪(cream cheese)餡的無花菓、及灑著開心果碎屑，加上絞肉製成的義式蘿蔔糕(Radish Cake)。這幾道前菜擺盤精緻美麗，口感和味道也很特別，相當美味。主菜點了燉羊肉義大利寬麵、裹上麵包粉的炸羊排以及一盤炒蘑菇(Sauteed Cadroncelli Mushrooms)。 菜餚非常可口，我們吃得乾乾淨淨。吹著夜風，享受著美食，心滿意足，非常放鬆愜意。

馬泰拉山城石窟民居。(作者提供)
馬泰拉山城石窟民居。(作者提供)

阿爾貝羅貝洛 充滿童趣

第三天，在旅館享用豐盛早餐後，驅車70分鐘來到夢幻蘑菇村阿爾貝羅貝洛(Alberobello)。

這個美麗的小鎮以2300多個保存良好的蘑菇形石頭房子而聞名，這些蘑菇屋叫做特魯洛 (trullo，複數為trulli )，係用石灰將房屋外牆塗成白色，加上用深灰色扁平石板堆疊成圓椎型的屋頂，造型猶如蘑菇，充滿童趣，讓人看了彷彿墜入童話世界。

據說在中世紀時期，這些屋頂是可以拆卸的，當稅務官員前來時，居民會拆掉屋頂石塊，偽裝成房屋尚未完工、無人居住的模樣，以此逃避稅務審查。待官員離開後，再重新疊建屋頂。1996年，阿爾貝羅貝洛被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，這座美麗的蘑菇村因此成為南義大利超人氣觀光勝地。

為了深入體驗這個童話般的地方，我們特別訂了一間trullo過夜。這間trullo內部裝潢相當漂亮，米色的石頭砌牆，舒適的床鋪家具，現代化的衛浴設備，散發著溫馨雅緻氣息；後院還設有桌椅，夜晚坐在那裡品酒乘涼、仰望星空，真是賞心樂事。

屋頂有符號的Trulli。(作者提供)
屋頂有符號的Trulli。(作者提供)

漫步在巷弄之間，欣賞著路旁白牆灰頂的蘑菇屋，有些屋頂上還塗上獨特的符號圖騰。四周綠蔭蔓蔓，花朵迎風搖曳，美景目不接暇。我們爬上一間房子的屋頂，俯瞰整個村落，不禁感嘆世界上竟有如此夢幻的村落。鎮上有許多販賣紀念品的小店，我精心挑選了四棟可愛的石頭小屋回家作紀念。

我們在蘑菇村悠悠晃晃，隔天中午才依依不捨地離去。沿著亞得里亞海岸線行駛，途經美麗的濱海城市。我們原本打算去莫諾波利(Monopoli)海邊遊覽，然而跟隨谷歌地圖的指引，卻誤入了無法迴轉的古城區。狹窄的街道使得車身行進時幾乎擦撞到兩旁的建築物牆壁，讓人心驚膽顫。好不容易開了20分鐘，才終於脫離了車陷古城的困境。由於當時正值周末，濱海城市遊人如織，停車十分困難，我們最終決定直接駛回巴里，在路上欣賞車窗外的碧海藍天，結束這趟心曠神怡的南義之旅。

旅遊建議：

1.因當地公共交通不便，如果要遊覽多個城鎮，建議租車自駕或參加旅行團；也可選擇住在巴里，從那裡出發到各景點一日遊。

2.南義氣候炎熱，太陽熾烈，要做好防曬措施，並準備防蚊蟲藥品。

3.馬泰拉處處階梯，不宜帶大件行李入住

我們在蘑菇村住的Trullo內部。(作者提供)
我們在蘑菇村住的Trullo內部。(作者提供)

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