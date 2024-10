旅遊／走進童話 訪南義魅力小鎮

蘑菇村阿爾貝羅貝洛。(作者提供)

提起義大利 ,通常大家想到的是米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬等知名的城市,然而我卻被南義普利亞地區(Puglia)的特殊風貌所吸引,決定展開一趟與眾不同的南義之旅。

巴里 海風吹來熱帶風情

義大利的地形如同一支長靴,普利亞地區正位於靴子的鞋跟處 。這裡陽光明媚,海水湛藍清澈,濱海公路上不時可見美麗的白色村落。

從拿坡里(Naples)搭乘四小時的客運車,我們抵達義大利東南部的城市巴里(Bari),這是普利亞大區的首府,不僅是經濟和文化中心,也是亞德里亞海的重要運輸港口和交通樞紐。

我們的旅館位於巴里火車站附近,街道上栽種許多棕櫚樹和椰子樹,海風吹來,洋溢著淳樸的熱帶風情,彷彿置身台灣的台東車站。穿過公園,市中心有條熱鬧步行街,道路兩旁餐館、商店、酒吧林立,歷史悠久且造型優雅的建築物點綴其間。街上人潮絡繹不絕,遊客們在露天咖啡 座上享用美食和咖啡。

沿著這條街一直走,來到巴里老城區。這裡有兩間古老的教堂:聖尼古拉教堂(Basilica Saint Nicolas)和巴里主教座堂(Bari Cathedral),皆為當地著名的古蹟建物。聖尼古拉主教是聖誕老人(Santa Clause)的原型,他一生行善,幫助許多窮人,深受世人尊崇,其陵寢就安置在這個教堂裡面,每年吸引了許多天主教徒前來朝聖紀念。

巴里主教座堂亦稱為聖撒比諾(Sant Sabinus)教堂,建築風格和聖尼古拉教堂類似,也是米色的建築物,教堂正面大門上面牆壁上有個圓形花窗,教堂外面是個廣場,散布著咖啡館和小餐館,逛累了可在此歇腳休息。

穿過如迷宮般的古城,我們來到海邊的諾曼-斯瓦比亞城堡(Castello Normanno-Svevo)。這座建於1132年的城堡曾是當地的軍事要塞,經過多年的滄桑,至今依然巍峨矗立。我們於黃昏時分來到城堡,夕陽的光影投射在厚重結實的城牆上,氣勢恢宏,相當值得一看。

沿著綿延城堡的海濱大道(Lungomare di Bari)散步回旅館,沿途有許多黑色鐵柱的街燈,昏黃的燈光映著海面和街道,海風吹來波光粼粼,夜景璀璨迷人。我們原本只是將巴里當成過夜的轉乘點,沒想到這個城市卻超出了原先的期待,別有一番浪漫風情。

巴里濱海大道浪漫的夜景。(作者提供) 諾曼-斯瓦比亞城堡。(作者提供)

馬泰拉 石窟層疊山城

隔天我們將大行李箱寄放在旅館,只攜帶背包,搭電車到位於機場的租車公司租了一部小型的自動排檔車子,行駛了大約兩小時,抵達石窟山城馬泰拉(Matera)。

馬泰拉是一座歷史悠久的山城,從舊石器石代就有人居住在這山裡的石窟洞穴(Sassi)內,這些石窟民居層層疊疊,占地甚廣,超級壯觀。此地原是窮人居處,因石窟內部狹小潮濕,空氣不太流通,人類和家禽家畜共處一室,生活環境惡劣,很容易蔓延傳染病。義大利政府曾勸導居民遷離,現在只剩一些窮人留了下來。

馬泰拉古老的石頭教堂。(作者提供)

由於景觀獨特,石窟民居與石頭教堂公園1993年被聯合國教育科學文化組織列為世界文化遺產,2004年電影「耶穌受難記(The Passion of the Christ)」來此拍攝,馬泰拉特殊的風貌開始聲名大噪,重現生機。近年來電影「神力女超人」(Wonder Woman)與「007生死交戰」(No Time to Die)相繼前往取景,更助長該地人氣,馬泰拉日漸成為著名的觀光 景點。

雖然市區內有現代化的旅館和商店,但既然來到此地,我還是想住在古城區的Sassi內體驗一下古早人的生活。這裡有許多美輪美奐的石窟旅館,但必須上下階梯才能抵達,若扛著行李會非常勞累。安排行程時,我費了許多功夫,終於找到一家位於古城又離停車場不遠、價位適中、且不必爬許多階梯的石窟旅館入住。這間旅館經過重新裝潢,已不見往日洞穴的陰暗潮濕,每個房間的格局和設計都不相同,從窗外就可看到大片山城石屋的壯闊風光。

馬泰拉的山上仍有些古早時期的洞穴。(作者提供)

異世氛圍 地圖有如天書

山城的房舍多由米色、灰色或淺土色的石頭築成,除了民宅,還有許多古老教堂,一大片的石穴古蹟群瀰漫著異世氛圍,彷彿來到另一個時空。雖然許多石窟已被改裝成餐廳、商店、民宿和豪華旅館,但仍有一些廢棄的洞穴散布在荒涼山壁上。

山路高低起伏,階梯蜿蜒曲折,加上網路收訊不良,GPS常失去信號,地圖也彷如天書,根本看不懂自己身在何處,走著走著很容易迷路。我們在山城繞來繞去,眼望這些千年房屋和洞穴遺蹟,心中興起「夕陽照晚風起,怎奈一眼望去黃沙遍地。昔日井水涼芳草綠,奈何枯野千里人兒西去」的感慨。然而轉念一想,如今風水輪流轉,曾經荒蕪傾頹的古城東山再起,榮光再現,前來朝聖的遊人如織,我又有什麼好惆悵?

太陽西沉後,夜幕為馬泰拉蒙上一層神祕面紗,家家戶戶燃亮了燈,猶如點點星火,將古城的夜色輝映得更有魅力。我們去旅館老闆推薦的一家餐廳吃晚餐,侍者安排我們坐在戶外,先端上一碟餐廳招待的切片麵包,抹著新鮮的杏桃醬。我們點了可以品嘗三種菜色的招牌開胃菜,包含炸茄子佐薯泥、盛著奶油乳酪(cream cheese)餡的無花菓、及灑著開心果碎屑,加上絞肉製成的義式蘿蔔糕(Radish Cake)。這幾道前菜擺盤精緻美麗,口感和味道也很特別,相當美味。主菜點了燉羊肉義大利寬麵、裹上麵包粉的炸羊排以及一盤炒蘑菇(Sauteed Cadroncelli Mushrooms)。 菜餚非常可口,我們吃得乾乾淨淨。吹著夜風,享受著美食,心滿意足,非常放鬆愜意。

馬泰拉山城石窟民居。(作者提供)

阿爾貝羅貝洛 充滿童趣

第三天,在旅館享用豐盛早餐後,驅車70分鐘來到夢幻蘑菇村阿爾貝羅貝洛(Alberobello)。

這個美麗的小鎮以2300多個保存良好的蘑菇形石頭房子而聞名,這些蘑菇屋叫做特魯洛 (trullo,複數為trulli ),係用石灰將房屋外牆塗成白色,加上用深灰色扁平石板堆疊成圓椎型的屋頂,造型猶如蘑菇,充滿童趣,讓人看了彷彿墜入童話世界。

據說在中世紀時期,這些屋頂是可以拆卸的,當稅務官員前來時,居民會拆掉屋頂石塊,偽裝成房屋尚未完工、無人居住的模樣,以此逃避稅務審查。待官員離開後,再重新疊建屋頂。1996年,阿爾貝羅貝洛被聯合國教科文組織列為世界文化遺產,這座美麗的蘑菇村因此成為南義大利超人氣觀光勝地。

為了深入體驗這個童話般的地方,我們特別訂了一間trullo過夜。這間trullo內部裝潢相當漂亮,米色的石頭砌牆,舒適的床鋪家具,現代化的衛浴設備,散發著溫馨雅緻氣息;後院還設有桌椅,夜晚坐在那裡品酒乘涼、仰望星空,真是賞心樂事。

屋頂有符號的Trulli。(作者提供)

漫步在巷弄之間,欣賞著路旁白牆灰頂的蘑菇屋,有些屋頂上還塗上獨特的符號圖騰。四周綠蔭蔓蔓,花朵迎風搖曳,美景目不接暇。我們爬上一間房子的屋頂,俯瞰整個村落,不禁感嘆世界上竟有如此夢幻的村落。鎮上有許多販賣紀念品的小店,我精心挑選了四棟可愛的石頭小屋回家作紀念。

我們在蘑菇村悠悠晃晃,隔天中午才依依不捨地離去。沿著亞得里亞海岸線行駛,途經美麗的濱海城市。我們原本打算去莫諾波利(Monopoli)海邊遊覽,然而跟隨谷歌地圖的指引,卻誤入了無法迴轉的古城區。狹窄的街道使得車身行進時幾乎擦撞到兩旁的建築物牆壁,讓人心驚膽顫。好不容易開了20分鐘,才終於脫離了車陷古城的困境。由於當時正值周末,濱海城市遊人如織,停車十分困難,我們最終決定直接駛回巴里,在路上欣賞車窗外的碧海藍天,結束這趟心曠神怡的南義之旅。

旅遊建議:

1.因當地公共交通不便,如果要遊覽多個城鎮,建議租車自駕或參加旅行團;也可選擇住在巴里,從那裡出發到各景點一日遊。

2.南義氣候炎熱,太陽熾烈,要做好防曬措施,並準備防蚊蟲藥品。

3.馬泰拉處處階梯,不宜帶大件行李入住