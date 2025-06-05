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紐約客談／高稅換不到高服務 誰來為郊區居民埋單

紐約客談
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對許多長島居民而言，高稅低回報早已是生活常態。根據長島區域規畫委員會最新研究，納蘇郡與蘇福克兩郡每年向州府繳納的稅款與實際獲得的公共支出之間，存在高達148億元的落差。作為紐約州的淨貢獻區域，長島長期在教育、交通與基礎建設等領域長期處於資源劣勢，委員會主席直言：「長島不能再是紐約的提款機。」

在經濟壓力與人口流失的雙重夾擊下，地方政府無力回應民眾對生活品質的期待，居民自然產生焦慮與不滿。近年來，愈來愈多華人家庭選擇遷入長島，希望換得更優質的學區與居住環境，卻也承受著更高昂的水電、地稅和汽油等成本。但得天獨厚的地理位置和優質的學區，不少華人家庭也不願就此離開。所謂理想住居，在負擔與品質之間始終難以平衡。

高稅低回報並非長島獨有的困境。全州許多富裕郊區同樣面臨「繳得多、拿得少」的矛盾。部分資源流向城市中心固然合理，但若缺乏透明與公平的財政分配機制，將導致不同地區之間的不信任與對立加深。

相比之下，紐約市居民與企業所繳納的各項城市稅，包括地產稅、所得稅與銷售稅，支撐起龐大的市政服務體系。例如市府每年投入龐大預算維持公共學校運作，同時提供免費游泳課程、圖書館、社區活動與健保等公共服務。這些服務並非免費，而是來自市府長年累積的稅基與政策選擇。

如果一座城市的服務分配只是反映「誰繳得多、誰享得多」，而不是基於「誰最需要」，那麼弱勢社區永遠無法翻身。但一昧讓稅收用來拉近差距，只會加深地區間的隔閡。唯有建立更公平透明的回饋機制，才能避免讓努力納稅的社區感到被忽視。

長島 學區 華人

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