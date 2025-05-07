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紐約客談／重視民生 政府應停止推諉責任

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以「州府尚未提供穩定資金」為由，市府突然宣布暫停兒童托育補貼(child care subsidy)的新案申請，讓這項原本為低收入與工薪家庭減輕育兒負擔而設計的制度，在市府與州府協調失敗的情況下戛然而止。無預警的政策中斷，讓許多剛準備申請補助的低收入或新移民家庭措手不及，不僅影響日常，更讓本就處在物價、房價、萬物皆漲壓力下的家長，心理負荷雪上加霜。

然而，市府與州府對這場「誰該出錢」爭執的說法南轅北轍，市府指控州府未承諾分擔經費，而州府則反駁市府錯將一次性撥款視為長期資源。你來我往的預算攻防，不只暴露政策協調機制的失靈，也揭示制度設計時未為「常態擴張」做好準備，就有可能造成立意良好的政策突然斷裂。

諷刺的是，市長才剛在預算案發布時宣稱這是「最好的預算案」，多位市議員與市長參選人也在政見中承諾擴大托育資源、推動產婦心理健康支援，試圖拉攏視下一代為重心的父母選票，口號聽來動人，最終卻未能在實際執行上解決基層家庭最迫切的痛點：可負擔性。

對於剛歷經分娩、重返職場或撐起家庭支柱的家長來說，托育不是一項可選服務，而是能否正常生活的基本條件。沒有後援、工時長的工薪家庭，如果補助中斷、學費暴增，托育難題對他們來說就不只是財務壓力，更會轉化為心理負擔。畢竟隨著關稅危機，嬰兒用品都跟著飆漲，若養育下一代已經無法獲得保障，又怎麼能鼓勵年輕人生育呢？

政策不應該是政治分歧時首先被捨棄的工具，就如同過去MTA互相推諉的狀況如出一轍，若市府與州府皆堅稱重視育兒議題，理當在制度設計上設定明確、穩定的財源分工與緊急備案機制。不然每一次的中斷，都只會讓無數家庭陷入無解的托育真空。

低收入 心理健康 移民

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