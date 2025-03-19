紐約客談／葛謨籌款逆襲 是政治極端化後中間派回歸嗎？

在市長選戰中，葛謨 (Andrew Cuomo)以驚人的募款能力強勢回歸，僅用13天便籌得約150萬元。這是否意味著經過多年政治極端化的拉扯，選民是否已經對過度意識形態化的政治感到疲憊，而更傾向於中間派候選人？

過去幾年，美國政治版圖愈發兩極分化，極左與極右的對抗在政策制定甚至日常生活中都顯而易見。從堵車費 到無證客，從警力到環保，這種對抗帶來的並非全是社會進步，反而是愈發嚴重的政治內耗。在過去幾次選舉中，紐約市 民見證了意識形態掛帥的政策如何影響經濟、治安與市政運營，因而才有了今天「務實」的呼聲回歸。

葛謨的快速籌款，或許正是這種政治轉向的縮影。他並非以激進的政策綱領吸引支持者，而是強調經驗、穩定與管理能力，這些特質對於一個因財政壓力、治安問題與住房危機而苦惱的紐約來說，顯然更具吸引力。

選舉中，金錢往往與選情緊密掛鉤，因為它決定了競選活動的規模。廣告投放、造勢活動、基層組織動員、宣傳郵件都需要大量資金支持。在紐約這樣的高成本選戰環境中，候選人的競選資金直接影響其曝光率與選民動員能力。

然而，籌款能力是否等同於選民支持？未必。紐約市長選舉的公款配對制度，能夠降低金錢對選舉的影響，讓小額捐款也能帶來競爭優勢。然而，當候選人如葛謨能短時間內募集巨額資金，甚至還擁有州級競選帳戶中的800萬元可用，這是否還符合我們對公平競爭的期待？

葛謨的籌款表現，可能意味著選民正在尋找更務實、非意識形態驅動的領導人。這場選戰最終將如何發展，還得看未來三個月的選民動態與資金流向。在極端政治逐漸消耗選民耐心的背景下，本次市長選舉的結果或許將成為紐約市的政治風向轉折點。