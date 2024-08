升學規畫／手把手 教你寫大學申請文書

亞裔學生大多擅長STEM等理工科目,寫好文書更有助於在申請大學時脫穎而出。(本報檔案照)

進入名校視野的學生首先擁有出類拔萃的校內成績、標化考分和課外活動。當眾多傑出的申請者乍看上去差別不大的時候,尤其是亞裔 擅長理工科目的申請人在很多條件相似的前提下,就輪到申請文書發揮作用了。

通常所說的大學申請文書或個人陳述,是指美國大學申請系統Common App主文書(CA esssay or CA personal statement)。2025秋季入學的七道主文書題目不變,含六道命題題目和一道自擬題目,申請人可任選一篇創作,字數在650字以內。

題目一:

Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story.(有些學生的背景、身分、興趣或才能意義非凡,而且他們堅信,如果沒有這些,申請將是不完整的。如果這聽起來與你相似,那麼請分享你的故事。)

解析:這道沿用多年的經典題目裡,關鍵字「故事(story)」也適用於其他題目。另一個關鍵字「不完整(incomplete)」意在鼓勵學生呈現在申請資料的其他部分未能涉及或充分呈現的個人面貌。反思性的經歷,引起共鳴的愛好,令人聚睛的才能,這些在學校成績、標準化考試成績、課外活動裡見不到的個人特質,是美國大學招生整體評估(holistic review)的重要考慮元素。大學重視個人獨特性,以便了解該生是否可以為校園添加多樣性並做出某種程度的貢獻。

提示1:從小到大對什麼事情有興趣?自己堅持的事、對你來說人生有意義的事是什麼?

提示2:所在家庭、社區有何獨特性?城市還是鄉村?對外人來講有何特殊風貌?你父母的家鄉和文化?是否成長在單親、領養等特殊家庭?成長環境對你有何影響?

提示3:對自己的定義是什麼?對你的成長有何影響?

迷思1:誤以為不能寫活動、獎項或分數,沒有顧及與申請資料其他部分的關聯性,當整體評估時給招生官以割裂的感覺。

迷思2:以為應該寫令人驚豔的才能,顯得過於高大。

迷思3:光顧講述經歷但很少寫到經歷中的思考、認知與成長。

迷思4:選擇家庭背景題材時過於煽情或賣慘,而其實好文章也可以從一個其樂融融的家庭來剖析親子關係的正面影響及延申對人際關係的理解。

寫作建議:

「軼事」(anecdote)筆法:從不見於申請其他部分的、有趣或有意味的小事寫起,透過說故事來展示價值觀。招生官閱文無數,想在文書裡放大招「震住」招生官很難奏效。不一定非凡事件才對你意義非凡,小而普通的話題、小中見大的筆意反而能製造驚喜,也更容易寫出只有自己能寫的故事。在腦力激盪時跳出的諸多事例/細節之間取捨,做到雜而不越,有廣度且深入。

「譬喻」技巧:參與各種課外活動但對其缺乏整體認知?有洞見的申請者善於跨越不同經驗以建立譬喻性的連結。例如學習擊鼓讓某位學生領悟領導力也是一種「節奏」和「停頓」的藝術。在主持學生俱樂部會議時,他不是全程主導,而是把握會議節奏,在與會者討論的間歇進行「鼓點」式地引領和切換。如此在種種經驗和個人側面之間進行比較、建立關聯,是修辭的演練也是自省的寓言。

範文:Costco essay by Brittany Stinson

一篇逛超市、吃熱狗的文章,何以讓申請人進入史丹福?文書以軼事筆法開頭,重建小時候與媽媽一起逛Costco的片段。故事從情節/行動的中間開始,一個2歲小女孩掙脫媽媽的手,在貨架過道上橫衝直撞,在堆疊成山的商品間穿梭,渴望用觸覺和味覺體驗一切,由此展開了一個小女孩探索身邊世界的最初征途。

從再普通不過的中產階級家庭周末購物場景切入,利用在Costco收穫的迅速定位和探索技能,作者談到自己一如被購物車收攬的廣泛學術興趣和課外活動:歷史、生物、物理、天文、哲學、舞蹈、微積分、越野跑、空中瑜伽……,打開了好奇門的女孩,發現知識和認知亦如商品的汪洋。當她堅持換買一種新口味的火腿,獲得最初反對的爸爸認可,一個帶領身邊人一起走出舒適區、超越現有觀點約束的形象躍然而出。

講述個人多方面興趣和旺盛求知欲,容易落入誇誇其談和老生常談。而從Costco話題引入,顯得謙遜又出人意料。在為人熟知的概念和事物之間穿針引線,建立新的關聯,提升了一篇本會顯得普通的文書。逛Costco是作者的真心喜好,用其統攝全文,寫來得心應手又不顯得牽強,以至於作者開玩笑說這篇文書即便不署名,朋友一讀就會知道是她寫的。(原文載於https://www.nbcnews.com/feature/college-game-plan/essay-about-love-costco-wins-student-admission-five-ivies-n551601)

從小女孩逛Costco的視角描寫探索身邊世界,真實有趣打動讀者。(美聯社)

題目二:

The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you, and what did you learn from the experience?(我們從阻礙中學到的經驗教訓對事後的成功至關重要。記敘一次你面對挑戰、挫折或失敗的經驗。它是如何影響你的,你又從中學到了什麼?)

解析:可聚焦某一天的某個事件,某一年的某段經歷,某個情境下的自己,用歷歷在目的呈現迅速抓住讀者,用生動的敘事和具體的細節黏著讀者。雖然題目要寫「失敗」,但實則你應透過這次經歷去展望未來的「成功」。本題重點是問,這個挑戰/挫折/失敗是怎麼影響你的?過去這段經歷如何塑造了今天的你?面對困境你的解決方法以及過程中形成的人生觀是什麼?

提示:搬家、換學校、喪親、放棄某樣課外活動、征服一項課業挑戰……,話題可以很多,重點是怎麼去寫。

迷思1:過多或過少寫自己遇到的困難。

迷思2:話題的選擇欠慎重,對困難和挑戰的定義不深刻,例如考分不夠高就覺得考試失利了。

迷思3:透過文書為自己申請資料中的弱項辯解,例如解釋為何某門課成績差或缺勤率高。

建議:

緊扣「題眼」:在文書中解釋成績差的原因也不是不可以,提到成績時,宜一筆帶過,切忌過多糾結著墨。敘事不僅停留在故事和經歷本身,昇華更重要。例如某學生從家庭生活談起,講述自己剛進高中時父母離婚,提了一句其間成績受影響,文末又提一句已把成績追上來。然後筆鋒一轉,重點談這段經歷帶來的影響以及困境後的成長,轉敗為功,弱項變強項,立意頓時拔高。

善用「儉筆」:有學生說,一開始總覺得需要額外解釋一些提到的內容,直到學會組織句與句之間的邏輯關係,借助事與事之間的譬喻關係。下筆詳略、用詞豐儉,慢慢也會有感覺。初稿很容易超出字數限制,就需要練習讓詞句更緊湊、用語不重複,比如有個學生把from first sight(第一眼)改成immediately,並刪減原稿六次提到的某個名字。

範文:Straight A ADHDer

該文書講述了將要進入耶魯的「注意力不足過動症」(ADHD)患者,在高中如何度過一段艱難的求醫、確診,戰勝學習障礙的經歷。

對這名初中時期全A生來說,挫折最初來自於在高中化學突擊考試得了F。每晚數小時看視頻,清晨4時才完成作業的她,無法專注在學習。母親環顧她房間裡貼滿牆壁的便利貼、散落沙發和桌頭的索引卡,面對她的無力感開始懷疑。這裡有場景、物件、人物對話,故事由此展開。

曲折的就醫過程是第二重挫折。在三個醫生接連否定了她有ADHD後,一個來自台灣的醫生接納了她。母親一語道破此前她的問題得不到重視的原因:成績太好,且是亞裔。這裡有批判性的啟示(作者說「I was shocked at this revelation」),對族裔偏見的思考呼之欲出。

確診是最大挫折的開始,學校以她有「特殊需求」為由,將她移出所有IB課程。而她在校圖書館員的幫助下申訴受「區別對待/歧視(discrimination)」,終得以重新挑戰學校最難進階課程。這裡體現了作者積極面對困難的心態、盡力解決問題的智慧和邁向成功的決心。

這篇649字的記敘文,講述如何面對三重挫折,描述了作者在內的四個人物。用詞不事雕琢,實則經過推敲:通篇ADHD出現四次,確診時候用「學習障礙(learning)」一詞替換,不復明說卻在不言中。前後呼應的修辭以一個光明的結尾收束——醫生和圖書館員先後對作者未來將成為「律師(a great lawyer)」作出期許,讓讀者不禁聯想,挺進耶魯的她是否進了法學院呢?(原文載於https://www.shemmassianconsulting.com/blog/college-essay-examples)

題目三:

Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome?(回想一下你曾質疑或挑戰某種信念或想法的時刻。是什麼促使你產生了這種思考?結果是什麼?)

解析:在質疑和挑戰後,要闡述你的思考過程。挑戰的結果可成功也可以失敗,主要還是要探討它對你的影響。在表達觀點的時候要保持開放心態,專注於為自己發聲,而不是對事下結論。要注意三觀的展示與申請學校的文化是否相容。

提示:在家庭或社區裡有沒有一種你不同意的普遍信仰?你是如何得出不同意見的?講述一個你就這個問題與他人爭論的故事。講述一次你因處理與此分歧有關的衝突而感到自豪的經歷。

迷思1:挑選常識或宏大的真理,自詡比已有觀點高級或正確,在招生官面前造成一種 「思想上的巨人,行動上的矮子」 的形象。

迷思2:以為挑戰就要全盤否定,引起讀者觀感兩極化。

建議:

再反思:反思讓招生官更能聆聽學生的心聲,並且更了解其三觀。這題目尤其重視批判性的反思。學生不僅要反思既有觀點,也要有再反思自己觀點的自知之明。

列提綱:文章架構體現寫作者的思考狀態是否有序。例如作為一則記事的記敘文,第二題的範文採用時間線性寫法。本題偏向議論性的記敘文,可隨性些地夾敘夾議,也可嚴格切分功能段落(如五段式:故事性的導言、主旨性的綱要、更多敘事的正文段落一、繼續亮觀點的正文段落二、結語/結論)。列提綱不是為了寫八股文,在有章可循的基礎上,寫法可以不拘一格。

範文:Fried Rice in One (Not So) Easy Step

作者從Google搜尋到的一則資料明確的「炒飯」食譜 說起,迅速挑明觀點:做炒飯可以「沒譜」。食材搭配、調味用量、火候時間的不同產生不同口味。

在作者的童年時光,炒飯是與爺爺奶奶和媽媽身上氣味的交融,是美國和中國家裡做飯的記憶,是和家人在一起的舒適感覺。中國鍋、鏟、碗的具象,帶來東方飲食文化的獨特思維。

在西方長大的作者感嘆別人家有曾祖父母傳下來的食譜,她家只有記憶裡的菜色。但她也欣賞爺爺靈活變通的即興創意,讓每一次吃到的炒飯都不一樣。藉此她思考人生也可以是一個不按譜來的創造過程,並展望自己終究可以掌握她特有的「西式嚴謹菜譜+東方變通烹飪」的炒飯人生。令人信服的總結,謙遜的態度,沒有高下判斷,而是反思性的文化融匯。(原文載於https://apply.jhu.edu/hopkins-insider/fried-rice-in-one-not-so-easy-step/)

炒飯的做法可以任意變通,為作者帶來東方飲食文化的獨特思維。(取自123RF)

題目四:

Reflect on something that someone has done for you that has made you happy or thankful in a surprising way. How has this gratitude affected or motivated you?(回想一下某人為你所做的事情,這些事情讓你以令人驚訝的方式感到高興或感激。這種感激之情如何影響或激勵了你?)

解析:這是2021年疫情期間更換的新題目,靈感來源自一些對感恩和善良態度的科學研究,就是希望學生可以去看到生活積極向上的一面,也藉此了解申請者在社會上是如何與人相處的。重點應該放在對別人的反應和回饋上,講述你是如何表達、傳遞感情的。

提示:你是否曾與陌生人或你不太了解的人有過一次互動,而這次互動對你產生了深遠影響?

迷思:光寫別人對自己的恩惠、啟迪和影響,沒寫自己如何為感激之情所驅動而做出改變。本應把別人當引子,卻寫成了「別人的故事」。

建議:

平衡的語言:不要總用SAT或學術詞彙,但也不能太非正式。忌生硬也忌隨意,宜雅俗結合。

真實的語氣:一個十七、八歲青年的語氣,可以成熟,但不必老成;可以多思,但不要裝腔。家長或顧問介入過多,容易造成語氣生硬失真,模仿其他範文也容易埋沒自己的聲音。例如Costco範文爆火後,很多人想要仿照那種猶如鄰家女孩的幽默口吻,但作者的選材出於真愛,不是炫耀智商,因此並不顧忌這個題材是否高明。因真實而自由,自由無懼,無懼而可愛,可愛而可信,寫作語氣也便流暢自然生動。

範文:He who shares my love for gardening

周末的園藝活動讓作者沉浸其中,忘記了時間的流逝。一項無需言語的共同嗜好,讓他與自閉症青年Brian成為菜園裡的知己,從而感悟人際互動的真諦。

作者指出,人與人的溝通既可以透過口語,也可以透過未說出的言語。這個未來的社區青年領袖由此期許自己透過有效聆聽來達到真正的溝通,促成社會正向的改變。

散文式的絮語,在字裡行間散播智慧的火花。語言具有哲思的美,流暢而不艱澀。語氣沒有居高臨下的距離,因此輕易產生說服力。(原文載於https://www.shemmassianconsulting.com/blog/college-essay-examples)

園藝活動啟迪作者感悟人際溝通的真諦,娓娓道來有說服力。(美聯社)

題目五:

Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself or others.(討論一次成就、事件或領悟,它是如何激發了你的個人成長,並讓你對自己或他人有了新的認識。)

解析:從關鍵字「成就(accomplishment)」和「事件(event)」入手,讓招生官了解你的成長過程以及心路歷程。最好寫出「此一時/此一事之後,一切都已不同」的短篇小說效果。

提示:試試看從社區服務活動入手,把你的變化和活動進程連結在一起。

迷思:成長新認知若不具普適性和包容性,容易寫出高高在上的感覺。

建議:

成長思維:成長是站在現在回憶過去並展望將來。它未必是戲劇性地當即蛻變和頓悟,也可以是後知後覺的反思恍然。成長里程碑或許是一件小事,但這件事帶給你的新認知卻意義重大。 CA主文書各題都鼓勵成長思維,這題特別以「成長(growth)」為關鍵字。

題目六:

Describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you lose all track of time. Why does it captivate you? What or who do you turn to when you want to learn more?(描述一個讓你沉迷其中甚至忘記時間的話題、想法或理念。它哪裡吸引你?當你試著去了解更多的時候,你會求助於誰或什麼資源?)

解析:這題考察的是學生自己真正的興趣所在,會不會利用身邊的資源去學習,以及有沒有足夠的動機讓自己的學習持續。有明確學術方向的申請人可以嘗試這一題。

迷思1:一味去寫這個想法或理念,而忽略了展開自己沉迷其中的情節。

迷思2:忘記回答後面三個「Why」、「What」、「Who」的重要問題。

提示:可以講講想選的專業,為什麼它吸引你,以及你將如何保持這份學習熱情。也可以談談自己在沒人要求的情況下願意主動展開的某個活動,或朋友們需要相關幫助時會第一時間找到你的某個領域。

建議:

謙遜心態:這可以看作是所有大學文書的內在要求,申請人不能太吹噓。例如你寫了自己在擅長領域出色地幫助他人的一次經歷後,也可以謙遜地寫寫那個人回頭幫助你的一個故事。

題目七:

Share an essay on any topic of your choice. It can be one you've already written, one that responds to a different prompt, or one of your own design.(分享一篇自擬題文章,可以是你之前寫好的文章、或任何你自創的選題。)

解析:如果你平常就是個思考天馬行空,語言功底紮實的人,不妨嘗試。可以用詩等比較特別的文體去表達你的思想。

迷思:如果沒有一個站得住腳的主旋律,很容易給人一種錯覺--你的文章太散了。

提示:哪個家庭成員對你來說很重要?想想他們曾經具體幫助過你的某個時刻。你們是否曾經有過一次重要或有意義的對話?

建議:

腦力激盪:有些文書顧問會建議別急選題目,而先從這道自擬題起步,進行腦力激盪,然後在寫下來的東西裡找找看有沒有切合前述六道提示的內容。太早限定題目會束縛自我發現和表達的可能性,也容易造成語氣的生硬。腦力激盪形成的初稿往往自帶一種延展力,朝不同的方向修改,可以回應不同的題目。例如第四題範文也可以朝著第六題的方向去改寫。