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封面故事／想要遠離失智症 研究證實「不吸菸」是好方法

編譯尤寶琪
研究發現，只要是有包含吸菸在內的生活方式組合，認知能力的下降就會更快速。（圖／123RF）
研究發現，只要是有包含吸菸在內的生活方式組合，認知能力的下降就會更快速。（圖／123RF）

根據一項涵蓋歐洲14個國家的最新研究結論，吸菸可能是老年人是否罹患失智症的最重要因素。倫敦的研究人員發現，我們若想要在年齡增長的同時保持認知能力，其最大的影響可能是來自一種生活方式的選擇，那就是不吸菸。

15年追蹤研究3萬多人

不同於之前經常將各種健康行為混唯一談，因此很難明確指出哪些行為有真正影響的研究，這項研究採取了不同方法，根據這項發表於「自然通訊期刊」(Nature Communications)的研究，透過檢視16種不同的生活方式組合，研究人員成功找出吸菸、飲酒、體力活動和社交接觸對認知能力下降的影響。這項研究對3萬2000多名50至104歲成年人進行了長達15年的追蹤調查。

驚人的結果顯示，無論其他生活方式因素為何，吸菸者的認知能力下降速度，始終快於不吸菸者。這項發現顯示，隨著年齡增長，戒菸或從一開始就不吸菸，很可能是保持大腦功能的關鍵因素。

研究發現，若想在年齡增長的同時保持認知能力，其最大的影響可能是就是不吸菸。(圖／...
研究發現，若想在年齡增長的同時保持認知能力，其最大的影響可能是就是不吸菸。(圖／123RF)

運動、社交有助維持認知

倫敦大學學院(University College London)的布隆伯格(Mikaela Bloomberg)博士在新聞稿中表示：「我們的研究發現顯示，在我們所檢視的健康行為中，不吸菸是維持認知功能最重要的行為之一。」

布隆伯格指出：「我們的研究結果也表明，對無法戒菸的人來說，進行像是定期運動、適量飲酒和積極參與社交活動等其他健康行為，可有助於抵消吸菸相關的不良認知影響。」

該研究從英國老化縱向研究(English Longitudinal Study of Ageing)和歐洲健康、老化和退休調查(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)兩項老化研究中獲取數據；這兩項研究長年追中數千名老年人，收集了有關他們的健康、生活方式和認知功能的數據。

研究人員關注於四個主要生活方式因素：

1.吸菸：目前吸菸者或非吸菸者

2.飲酒：不飲酒至中度或重度飲酒者

3.身體活動：每周進行中等強度或更少的活動者

4.社交接觸：每周或少於每周有進行社交活動者

透過結合這些因素，研究人員組成了16種不同的生活方式，並在多年以來，於不同的時間點重複以下兩項測試，追蹤每種生活方式對認知功能如何隨著時間而變化：

1.記憶測試：參與者必須要立即獲等待稍後，回憶一系列單字

2.言語流暢性測試：參與者得在一分鐘內說出他們所知道的動物名稱

研究人員發現，無論其他因素為何，只要有包含吸菸在內的生活方式組合，認知能力的下降就會更快速。在10年的時間裡，吸菸者的記憶測試得分比不吸菸者下降了0.17個標準差，語言流暢度則是下降了0.16個標準差；這數字看起來雖小，但隨著時間的累積，很可能會轉化成日常認知功能的顯著差異。

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