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養生／增肌減脂 50歲健康瘦不顯老

蔡怡真
夏日是減肥熱季，但健康的瘦不追求低體重，要增肌減脂不顯老，可多吃優質蛋白質深海魚類。(本報資料照片)
夏日是減肥熱季，但健康的瘦不追求低體重，要增肌減脂不顯老，可多吃優質蛋白質深海魚類。(本報資料照片)

減肥話題一向受到中年人關注，但減肥一定是愈瘦愈好嗎？恐非如此，台灣馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱剛邁入50歲時，因為「挺」著肥大肚在衣櫃裡找不到一件適合的衣服來穿，才發現這是身體給他的警訊，覺得不減不行。由於他在臨床上看到很多長輩過瘦無法抵抗老來病痛，因此，在決定減肥時，就設下目標：要健康的瘦不追求低體重，增肌減脂不顯老，身體才有本錢可以對抗疾病。

少醣吃好油 多吃蛋白質

方俊凱將畢生所學的健康知識都應用在這次的減重身上，想要一次就成功，果然，他8個月減了19公斤，三年多來體重也一直維持不復胖。他的減肥經驗最關鍵在於減少醣、多蛋白質，吃好油避免身體發炎，每天固定搖呼拉圈15分鐘，加強減重效果。

幾年前台灣曾經流行生酮飲食法，採取高油脂及幾乎不吃醣類食物的方式，方俊凱也曾經嘗試，但是對於一位三餐不定時的臨床醫師而言，幾乎沒有辦法執行。

類生酮飲食 餐餐魚肉蛋

因此，他就將生酮飲食改為類生酮方式，營養素的攝取比率，碳水化合物約占兩成、蛋白質六成、油脂兩成。醣類攝取一周吃三到四次的米飯麵等主食，若有吃到甜點或甜品也算一餐，一天中增加蛋白質的攝取量，餐餐都有魚肉蛋，也可以增加飽足感。另外，把家中所有油換成好油，例如橄欖油、苦茶油、亞麻仁油等，每天早上會攝取約10CC的橄欖油或一湯匙的堅果。

為何要增加蛋白質的攝取，方俊凱覺得，過了50歲才想要減肥，為老後生活打算。減肥當然是減少慢性病發生，但為了應付未來可能的疾病，要有好的體力就不能減肥減到變成肌少症，因此，他從89公斤減到住院醫師時期的70公斤，身體質量指數BMI維持在26就好。

早餐水煮蛋 勤搖呼拉圈

蛋白質的選擇其實很簡單，早上吃一顆水煮蛋，午晚餐外食的時候，就多點魚類肉類，方俊凱最常去小吃攤，他會點牛肉湯不加麵，再點燙青菜及滷味（豆干、海帶、豆皮等）。若發現一天中蛋白質吃得不夠，就會吃一罐水煮鮪魚罐頭。

至於運動，也因為職業的關係，平常不是在看診就是在開會的路上，連假日都不得閒，為了能夠持續運動，方俊凱試過了好多種室內簡易的運動器材，最後是選擇從小就會的搖呼拉圈，他買了一個智能呼拉圈，不只能計算圈數還能顯示消耗的熱量，讓他非常有成就感。

補膠質食物 下巴不鬆垮

很多人減肥後會顯老，臉上膠原蛋白嚴重流失，方俊凱減肥為了減完後不能老態，他除了一周會吃一到兩次的豬頭皮等含膠質食物外，也買了一款便宜的瘦臉神器，每天鍛鍊，能維持下巴肌肉不下垂。▪

蛋白質 減重 醫學

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