班克西布魯克林倉庫塗鴉 重近4噸牆壁將拍賣

英國藝術家班克西（Banksy）創作的一幅名為「心碎後如何活下去的戰爭」的壁畫4月29日在紐約布魯克菲爾德廣場中庭展出。美聯社

英國藝術家班克西 （Banksy）塗鴉後，頓成觀光景點的布魯克林倉庫近4噸重的牆壁，預定5月21日由紐約根西（Guernsey's）拍賣 行公開拍賣。

這面破落倉庫的牆壁，2013年經過班克西噴上心臟型氣球，再用繃帶「貼上」後，立即成為紐約一景，也引發一場塗鴉大戰。

班克西的作品出現不久，被不知名的塗鴉客用紅色噴漆在旁噴上「Omar NYC」（紐約市歐瑪）字樣。過了幾天，有人在旁用白色和粉紅色筆跡在歐瑪旁連上「是小女孩」幾個字。接著，又有人用黑字反諷回去：「我記得我自己最初的筆跡。」有些人認為最後這幾個字是班克西本人的回應。

塗鴉戰到此還沒結束，還有人也想參戰，但被保安人員擋下。到今天，淡紫色的SHAN字樣仍依稀可辨。

倉庫被拆除後，這道「名牆」仍保住，物主的後人瑪麗亞‧喬治亞迪斯（Maria Georgiadis）說，塗鴉戰展現了紐約精神，可列為紐約文化遺產。「看起來，彷彿戰事還在進行。爭奪這片牆的戰爭確實還在進行。」

名為「心碎後如何活下去的戰爭」（Battle to Survive a Broken Heart）塗鴉戰牆，屬喬治亞迪斯家族所有。

瑪麗亞的父親Vassilios Georgiadis用這棟倉庫當基地，經營屋頂修建和拆除石綿生意，並以氣球彩繪裝飾。如今連最後一片牆都要賣掉，當老師的女兒，心中感受頗為複雜。她父親4年前心臟病 去世，得年67歲。這是拍賣所得，將捐出一部份給美國心臟協會的原因。

她最近走訪儲藏這片牆壁10餘年的倉庫，再看它一眼，說「它對我們全家極具意義，因為父親深愛它，而他又是那麼有愛心的人。」「就像是貼了繃帶的心臟，我們都有愛心，也都經歷過人世的滄桑，再難堪，也只能受傷過後貼上繃帶，繼續往前邁進。我是這麼看的。」

班克西2013年居住紐約時，心血來潮在這片六呎高的牆上，留下這片風景。