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科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

編譯周靜芝/即時報導
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美國人的糖分攝取量遠高於專家建議的標準，這種習慣與肥胖、糖尿病、心臟病以及許多健...
美國人的糖分攝取量遠高於專家建議的標準，這種習慣與肥胖、糖尿病、心臟病以及許多健康問題息息相關。示意圖。Image by Tasty Lens from Pixabay

這是一項令人驚訝的「甜蜜」科學發現。美國人的糖分攝取量遠高於專家建議的標準，這種習慣與肥胖、糖尿病心臟病以及許多健康問題息息相關；然而，儘管減少糖分攝取有益健康，但一項新研究發現，完全戒除糖分可能適得其反。

紐約郵報報導，科威特Dasman糖尿病研究機構的科學家艾哈邁德（Rasheed Ahmad）表示，在低脂飲食中完全去除蔗糖，意外地會破壞腸道健康，並促進發炎及代謝功能失調。

這項研究成果於上周六（13日）在芝加哥舉行的內分泌學會（Endocrine Society）年會上發表，艾哈邁德指出，這顯示均衡營養比單純戒糖更為重要。

為了探究無糖飲食的影響，艾哈邁德及研究團隊在為期16周的實驗中，對兩組小鼠進行比較。其中一組小鼠食用含有蔗糖的低脂飲食，另一組則食用完全不含蔗糖的低脂飲食。

研究期間，研究人員追蹤了多項健康指標，包括葡萄糖耐量（即身體處理糖分的效率）、胰島素敏感性、代謝性荷爾蒙水平、腸道菌群，以及結腸和肝臟發炎跡象。

在16周的實驗結束後，兩組小鼠的體重大致相同；然而值得注意的是，食用不含蔗糖的低脂飲食的小鼠出現了多種健康問題，包括血糖控制能力下降、胰島素阻抗、腸道菌群失衡、腸道發炎，以及與脂肪肝相關的病理變化。

艾哈邁德說，研究結果顯示，從低脂飲食中完全去除蔗糖可能會對腸道微生物群和代謝健康產生負面影響；這項研究凸顯了維持均衡膳食碳水化合物攝取的重要，以維持腸道與免疫系統的平衡。

研究開始前，研究人員指出，從低脂飲食中去除糖分所產生的影響尚未被充分理解；如今，艾哈邁德認為這項發現有助於重塑專家對營養的認知。

他表示，這項研究可能影響未來的飲食建議，強調維持健康腸道微生物群的重要，而非僅著重於限制糖分攝取；長遠來看，這些發現有助於改善預防及管理代謝性疾病、脂肪肝和慢性發炎性疾病的對策。

但這並不表示應完全屈從於對甜食的渴望。天然糖分存在於水果、蔬菜、穀物和乳製品等日常食物中，這些食物同時也富含膳食纖維、維生素、抗氧化劑、蛋白質與鈣質。這些營養素有助於維持整體健康並延緩消化速度，使身體能更漸進地吸收天然糖分，提供更穩定的能量來源，而非造成血糖快速飆升。

真正的問題在於加工過程中添加的糖分，例如為提升風味或延長保存期限而加入食品和飲料中的甜味劑。攝取過多添加糖會導致血壓升高、加劇慢性發炎、引發蛀牙並導致體重增加；長期下來，會增加罹患2型糖尿病和心臟病等嚴重疾病的風險，還會引發體內如雲霄飛車般的波動，導致血糖先飆升再驟降，使人感到疲倦、無精打采且易怒。

美國研究顯示，添加糖的主要來源是含糖飲料和烘焙食品。美國人平均每天攝取約17茶匙的添加糖，已超過男性與女性建議攝取上限的二至三倍；這些攝取量累積起來，一年總計高達60磅的添加糖。

為了維持最佳健康狀態，美國心臟協會（American Heart Association）建議，男性每天攝取的添加糖不應超過9茶匙，女性則應將每日攝取量限制在6茶匙以內。

精華 FAQ

  • 研究聚焦於低脂飲食中完全去除蔗糖的後果，結果發現這可能損害腸道健康，並帶來發炎、胰島素阻抗與代謝功能失調等問題。

  • 無蔗糖飲食的小鼠雖然體重差異不大，但出現血糖控制變差、胰島素敏感性下降、腸道菌群失衡，並伴隨腸道發炎與脂肪肝相關變化。

  • 報導指出，不必把所有糖都視為敵人，天然糖分常伴隨纖維與營養素；真正應限制的是添加糖，且飲食重點應放在整體均衡與腸道健康。

心臟病 糖尿病 芝加哥

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