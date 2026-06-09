心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

早餐空腹吃可頌、鬆餅、丹麥酥基本上都是精緻澱粉再加飽和脂肪，通常缺乏纖維或蛋白質來減緩血糖波動，血糖同樣會快速飆升再迅速下降，這種劇烈波動不是心臟一大清早就要承受的。Image by Pexels from Pixabay

AI重點 文章重點整理： 重點一： 早晨心臟較活躍，心血管在此時更容易受刺激與負擔。

早晨心臟較活躍，心血管在此時更容易受刺激與負擔。 重點二： 含糖咖啡、糕點與加工肉類都可能造成血糖與血壓波動。

含糖咖啡、糕點與加工肉類都可能造成血糖與血壓波動。 重點三：能量飲料與空腹硬撐上班，會讓神經系統和心臟壓力升高。

心臟病 學專家柏拉吉博士(Dr. Sanjay Bhojraj)撰文指出，醒來後幾個小時心臟最為活躍，身體正從「休息」切換到「啟動」模式，一項經常引用的分析發現，心臟病發作和猝死的病例在早晨明顯激增。早上吃喝什麼以及情緒狀態比大多數人意識到的要重要得多，以下便是他堅持早上九點前避免的五種地雷習慣。

1. 含糖咖啡飲料

大杯調味拿鐵等於在還沒吃正餐之前就攝取30到50克糖分，血糖快速飆升會刺激胰島素分泌，長期下來會造成代謝壓力，而且可能一個小時過後又會感覺飢餓。

2. 精緻糕點

早餐空腹吃糕點最為糟糕，常見的可頌、鬆餅、丹麥酥基本上都是精緻澱粉再加飽和脂肪，通常缺乏纖維或蛋白質來減緩血糖波動，血糖同樣會快速飆升再迅速下降，這種劇烈波動不是心臟一大清早就要承受的。

3. 加工肉類

培根、香腸、火腿等早餐肉類通常鈉含量和飽和脂肪含量都很高，而且很多都含有硝酸鹽等防腐劑，長期食用會增加心血管疾病 的風險。偶爾吃沒問題，問題在於每天早上都吃。

4. 能量飲料

柏拉吉博士說這點絕不能妥協，能量飲料通常含有大量的咖啡因、糖分及其他興奮劑，會對心血管系統造成額外負擔，它們會提高心率和血壓，在某些人身上還會引發心律不整，尤其是剛起床後身體還未完全啟動時。

5. 什麼都不吃(尤其平常會攝取咖啡因且有壓力時)

不吃早餐不一定不健康，如果是刻意斷食、保持水分充足、進行輕度運動，平靜地展開一天那便沒問題。但很多人不是真的斷食，只是靠腎上腺素支撐，空腹喝咖啡甚至空腹服藥，再匆忙處理工作。到了上午10點，神經系統就已經過度興奮，血糖也會劇烈波動。隨著年齡增長，身體對情緒波動的耐受力會逐漸下降，養成良好晨間習慣，如補充水分、攝取全面營養、花幾分鐘放鬆身心，可以幫助身體系統正常運作。

柏拉吉博士建議早餐保持簡單，因為重要的是能堅持，而不是每次都完美；專注於攝取蛋白質、纖維、水分，像是雞蛋配水果、茅屋起司(cottage cheese)配莓果和核桃、希臘優格或奇亞籽(chia seed)燕麥粥。喝咖啡前也可以先喝水，盡量避免讓咖啡因成為身體的「一天開始」訊號。