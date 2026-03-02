研究：夜貓子的心臟病風險高16% 但有方法化解

熬夜不只是影響精神與專注力，長期下來更可能對心臟健康造成實質傷害。美聯社

熬夜不只是影響精神與專注力，長期下來更可能對心臟健康造成實質傷害。哈佛大學醫學院及其教學醫院布萊根婦女醫院(BWH)最新研究指出，習慣晚睡晚起的「夜貓子」族群，整體心血管健康明顯劣於作息規律者，第一次發生心臟病或中風的風險高出約16%，研究成果發表於「美國心臟協會期刊」(JAHA)。

研究團隊指出，夜貓子的健康風險並不是先天體質的問題，而是生理時鐘與社會作息之間的長期衝突的後天影響。

研究第一作者、哈佛大學醫學院研究員西娜‧基亞內爾西(Sina Kianersi)表示，人體的晝夜節律負責調控心率、血壓、壓力荷爾蒙及新陳代謝，當生理時鐘與現代社會以早起為主的生活模式不同調，身體便被迫在「錯誤的時間」工作，增加罹患慢性病的風險。

為釐清夜貓子與心臟健康之間的關聯，研究團隊分析英國生物銀行(UK Biobank)逾30萬名中老年人、長達14年的健康狀況，結果發現約8%受試者自認為夜貓子；比起作息正常的一般族群，夜貓子發生重大心血管疾病 的機率顯著偏高，其中又以女性夜貓子在血壓、血糖與膽固醇等多項心血管指標上的負面影響特別明顯。

研究也發現，不健康的生活行為是增加風險的關鍵。夜貓子的吸菸比例高、運動量不足、睡眠品質差，且飲食不均衡，這些因素與心血管疾病高度相關，進而擴大生理時鐘失調造成的負面影響。

美聯社報導，未參與前述研究的西北大學(Northwestern University)神經學助理教授克里斯汀‧克努森(Kristen Knutson)指出，夜貓子長期生活在「為早起者設計的世界」，不僅影響睡眠，也影響代謝功能。

克努森表示，胰島素分泌與新陳代謝會隨晝夜節律波動，夜貓子若於早晨攝取高熱量早餐，身體往往難以有效處理進食能量；反之，深夜外出覓食的時候，健康的飲食選項有限，難以維持飲食品質。

研究人員強調，夜貓子的心臟健康並不是注定比較差。

專家建議，與其強求完美作息，不如從可控制的基本行為著手，包括維持固定的就寢與起床時間、即使睡眠不足也力求規律，而戒菸則被視為保護心臟健康的首要關鍵。

此外，遵循美國心臟協會提出的「生命八大指標」，如規律運動、控制體重、健康飲食，以及管理血壓、血糖與膽固醇，仍是降低風險的核心策略。

基亞內爾西身兼麻州波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)研究員，她指出，理解自身的生理節律，並在現實生活中做出務實調整，才是長期守護心臟健康的關鍵。她說：「重點在於打好基本功，而不是追求完美無缺的作息。」