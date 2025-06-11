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心臟病重要指標…靜止心率高於這個數 要當心了

編譯廖振堯／即時報導
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示意圖。（取自123）
示意圖。（取自123）

據心臟科醫生和學術研究人員稱，靜止心率(resting heart rate，也稱為脈搏頻率（pulse rate)）已成為確定心臟狀況和患病風險最簡單但十分重要的指標，若持續高於每分鐘80次，可能會讓你更容易患上某些疾病。

英國「每日電訊報」(The Telegraph)報導，簡單來說醫師將靜止心率定義為：靜坐放鬆狀態下每分鐘心跳的次數，大多數人的靜止心率平均在每分鐘60到100次之間，不過會受到體能活動、咖啡因攝取量、壓力種種因素影響。

英國華瑞克大學(University of Warwick)心臟病學教授丹加爾(Tarv Dhanjal)表示得先了解決定心跳速度的生理因素。靜止心率由大腦透過神經系統調節，而許多慢性疾病會破壞神經系統的平衡。因此，靜止心率可以反映高血壓、糖尿病、阻塞性睡眠呼吸中止症等疾病。若靜止心率持續偏高，可能是慢性壓力的徵兆，會導致血壓升高，最終增加中風的風險；較高的靜止心率與心血管疾病有關，超過每分鐘100次也可能是心房顫動等疾病的徵兆。

以下是一些可以降低靜止心率的方法：

1. 均衡飲食

丹加爾教授建議能夠全天提供更穩定能量的飲食，這有助於降低靜止心率。例如三餐搭配少量零食，均衡攝取複合碳水化合物，像是全穀物和豆類，以及肉類、膳食纖維和蔬菜。

2. 嘗試有氧運動

某些有氧運動如跑步或游泳，或許是最有效的方法，因為它們可以改善心臟的健康狀況和神經系統的緊張程度(有趣的是這些運動都會提高心率)。丹加爾表示，「你會發現運動員的最大心率更高，因為他們的心臟已經準備好應對交感神經的反應。」

在一整天中少量多次地從事適度體能活動，也有助於降低靜止心率。如每隔幾個小時從辦公桌前起身步行五分鐘、午餐時間做點瑜珈、晚餐後散步。此外，保持身體質量指數(BMI)低於25、避免食用高油、高糖、高鹽的高能量食物也有幫助。

至於靜止心率過低，則可能是低血壓或心臟瓣膜問題等的徵兆，除非本身是頂尖運動員或運動量很大，否則靜止心率低於每分鐘60次的情況並不常見。若低靜止心率伴隨疲倦、頭暈或昏厥等症狀，便需看診。

心臟病 中風 糖尿病

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