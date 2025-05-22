缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

心血管疾病仍是美國、乃至全球早逝的頭號原因；一般來說，女性早年罹患心臟病的機率低於男性，但停經後患病風險增加，變成與男性不相上下。示意圖。（123RF）

心血管疾病 仍是美國、乃至全球早逝的頭號原因；一般來說，女性早年罹患心臟病 的機率低於男性，但停經後患病風險增加，變成與男性不相上下。血液中的「維生素D」含量與心血管疾病息息相關。

證據顯示，血液中的維生素D量與心血管疾病有關，動脈粥狀硬化疾病(atherosclerotic variety)與這種維生素的關聯性更明顯。德國 研究人員進行深入研究，最近在「臨床營養學」(Clinical Nutrition)期刊上發表成果。

英國生物樣本庫(UK Biobank)有50多萬名參與者的健康數據，研究人員提取其中近41萬名符合標準的參與者資料進行分析。研究開始時，參與者平均年齡57歲，約55%為女性。追蹤時間平均16年。

研究人員所收集的資訊包括醫療紀錄和死亡證明、基線血液的維生素D含量以及參與者是否服用維生素D補充劑。

研究人員發現，維生素 D嚴重不足(deficiency)可能導致動脈粥狀硬化性心血管疾病風險增加10% ；若將動脈粥狀硬化性心血管疾病進一步細分，維生素D不足與各類細項疾病特定發生機率有關，分別是可能導致缺血性心臟病風險增加10%、腦血管疾病增加7%、動脈粥狀硬化疾病增加17%、周邊動脈疾病增加13%。

如果維生素D只是稍微不足(insufficient)，將導致動脈粥狀硬化性心臟病整體風險增加5%，缺血性心臟病風險增加 4%。

維生素D嚴重不足的患者死於動脈粥狀硬化性心臟病風險增加35%，導致非致命性動脈粥狀硬化性心血管疾病(ASCVD)的風險增加8%。

研究人員建議在補充維生素D之前先檢測血液維生素D含量。如果低於60 nmol/L，應補充維生素D，有助於降低動脈粥狀硬化性心臟病風險。

另有證據顯示，全美約25%的人維生素D嚴重不足、41%的人略微不足，亦即，高達三分之二可能因缺乏維生素D而面臨更高的心臟病風險。

增加到戶外曬太陽或許是補充維生素D的最佳方式。親近大自然還能改善情緒和血壓；此外，應攝取富含維生素D的食物如營養強化奶(fortified milk，動物性或植物奶皆可）、全蛋(蛋黃有維生素D)、鱒魚、鮭魚、沙丁魚和紫外線照射培育的蘑菇。

補充維生素D只是一小部分；其他營養素如ω-3脂肪酸、膳食纖維、抗氧化劑、維生素和礦物質也至關重要。另外也要考慮運動、壓力管理以及充足的優質睡眠。