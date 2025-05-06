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常吃零食、少做飯…這4種重要營養素攝取不足

編譯潘勛／即時報導
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現在幾乎人人欠缺維他命D，而它很難由食物取得，常吃鮭魚、吃草長大的牛、空地放養的豬以及香菇，才能取得。Image by cattalin from Pixabay
現在幾乎人人欠缺維他命D，而它很難由食物取得，常吃鮭魚、吃草長大的牛、空地放養的豬以及香菇，才能取得。Image by cattalin from Pixabay

目前大多數美國人常吃零食、少做飯，yahoo!生活指出，如果一直奉行這種飲食，攝取的重要營養素可能不足，其中4種，即食物纖維、鈣、維他命D及鉀不足，經科學文獻證實為「公衛方面令人擔憂」。

營養學家指出，當前趨勢往下走，令人擔憂。註冊營養家帕默(Sharon Palmer)表示，很不幸，美國人的飲食所含營養並不如大家所期望，理由包括健康食品難以取得或者買不起，還有太仰賴超加工而非最少量加工食品。人們不如以往那般做飯，吃零食更頻繁而非坐下來吃飯，如此吃到更多精練過的食物，營養素比起自己做的菜來得少。

註冊營養師藍道(Kara Landau)表示，膳食取得的纖維素很重要，原因在不僅讓消化道健康，還有對人體新陳代謝健康扮演吃重角色，防止心臟病、改善血液葡萄糖的調節。另位營養師安默(Chelsey Amer)指出，人們留意攝取纖維素，同時也攝取到更多本來欠缺的營養素如維他命A、D、E、C，還有水果、蔬菜，或者豆類裡的鎂、鐵。

藍道指出，鈣這種營養素被低估，但對人一生都很重要，骨骼及心臟要長保健康，不可缺鈣，而維他命D、K2有助於鈣的吸收。

營養師瑪那克(Lauren Manaker)也指出吃足夠的鈣、維他命D、K2有益處，總計起來，這些可減少老年時骨質疏鬆及骨裂的風險。

科學界正研究維他命D的營養角色，而且它的新益處似乎一直湧現。營養學者渥克(Morgan Walker)指出，維他命D對骨骼很重要，這很多人知道，但也經證實它能提升人體免疫功能，降低心臟病、糖尿病、某些癌症的風險；有些研究還指他命D有益心理健康，缺乏它人會有消沉等症狀。另位營養師沙皮羅(Amy Shapiro)表示，現在幾乎人人欠缺維他命D，而它很難由食物取得，常吃鮭魚、吃草長大的牛、空地放養的豬以及香菇，才能取得。

如果你記不得自己上次什麼時候吃香蕉還是馬鈴薯（薯條及薯片不算數），那你可能名列數百萬缺鉀的人。營養師賀南德茲(Jen Hernandez)指出，大多數人每天吃到的鉀不到2600毫克，距離建議值4700毫克差很多；她表示，攝取鉀這種營養素很重要的原因之一，在它對調節血壓很重要。賀南德茲說，最富含鉀的食物，如水果、蔬菜、堅果、種籽類以及豆類，在標準的美國人飲食裡，攝取量並不夠。

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