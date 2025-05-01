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有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by Ri Butov from Pixabay
示意圖。Image by Ri Butov from Pixabay

半數美國成年人患有高血壓，由於早期往往沒有明顯症狀，因此也被稱為「沈默殺手」。雖然控制高血壓包括生活方式的改變和藥物治療，但許多人會服用保健食品希望症狀獲得改善。健康飲食網站Eating Well報導，雖然這些藥片與粉末中含有天然成分，但並非所有成分都對心臟有益無害；心臟病專家與營養師建議，高血壓患者應避免以下這5類保健食品。

1. 苦橙（Bitter Orange）

苦橙萃取物來自乾燥的果皮，常被用於減肥和增強運動表現的保健食品；但它對高血壓患者，可能造成嚴重風險。心臟病學家哥倫布·巴提斯特（Columbus Batiste）表示，這種草本植物含辛弗林（synephrine），會升高血壓並引發心律失調。一項分析發現，長期使用苦橙可能使收縮壓升高6 mmHg、舒張壓升高4 mmHg；還會增加心臟病與中風等併發症的風險。由於苦橙常與其他成分混用，因此仔細閱讀標籤極為重要。

2. 甘草（Licorice Root）

甘草具獨特的甜味與舒緩特性，常被用來緩解消化問題、喉嚨痛和抵抗病毒。然而營養師蜜雪兒·羅滕斯坦（Michelle Routhenstein）指出，甘草含有甘草酸，該化合物可能導致身體留住鈉，潛在地升高血壓。一項研究發現，即使是含有100毫克甘草酸的低劑量甘草，長期服用也可能讓血壓顯著升高；此外，甘草已被證實會降低鉀的水平，可能導致肌肉無力與心律不整，進一步加重心臟負擔。

3. 含咖啡因的保健食品

咖啡因是許多聲稱能提升能量、改善警覺性和增強身體表現的保健食品中常見成分。羅滕斯坦說，這會導致血壓暫時升高，對高血壓患者來說是個風險較高的選擇。一項分析發現，含咖啡因保健食品可使收縮壓與舒張壓升高2 mmHg；儘管這種輕微的血壓升高看似無害，但對於高風險人群而言，也可能影響心臟健康。

除了查看標籤上的咖啡因含量外，還需留意瓜拿納（guarana）。巴提斯特表示，這種富含咖啡因的成分常出現在能量保健食品和飲料中，也會提高心率與血壓。

4. 育亨賓（Yohimbine）

育亨賓是從西非的育亨賓樹樹皮中提取的化合物，常被添加在減肥、提升運動表現、改善性功能以及治療高血壓的保健食品、茶飲中。巴提斯特指出，育亨賓是種刺激物，可能升高血壓和心率。羅滕斯坦也同意並解釋說，它是透過提高名為正腎上腺素（norepinephrine）的荷爾蒙與傳導物質來升高血壓；隨著正腎上腺素的增加，血管開始收縮，阻礙血液流動，導致血壓升高。

5. 麻黃（Ephedra）

麻黃是一種草本保健食品，在中國與印度數百年來一直被用來治療感冒、頭痛、咳嗽和發燒；如今，卻成為減肥、提升體力和增強能量的熱門成分。然而它並非安全無風險，巴提斯特說，它含有的麻黃鹼，是一種與高血壓、心臟病、中風甚至猝死相關的強效刺激性化合物；還可能干擾降壓藥與心臟病藥物，使其效果減弱。由於這些嚴重副作用，麻黃已被食品藥物管理局（FDA）禁止用於保健食品；儘管如此，但其活性成分麻黃鹼仍存在於某些過敏與哮喘藥物中。因此，在服用任何含麻黃的藥物前，應先諮詢醫生。

高血壓 心臟病 中風

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