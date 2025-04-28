滑手機不一定有害 科學家：可延緩認知能力下降

最新研究指出，看螢幕時間，尤其是老人家盯著螢幕看的時間，實際上可能延緩認知能力下降有關。Image by Pexels from Pixabay

很多研究都顯示，盯著手機螢幕看太久，會對健康造成危害；但最新研究指出，看螢幕時間，尤其是老人家盯著螢幕看的時間，實際上可能延緩認知能力下降有關；這很可能意味著，盯著螢幕看時間過長，反而能減緩罹患失智症的風險；失智症的典型症狀就是認知功能的下降。

那已經被證實對整體健康有負面影響的額外螢幕時間，是如何幫助成年人保持大腦敏銳的呢？

這起研究共針對4萬多名50歲及以上的銀髮族進行研究；他們發現，經常使用智慧型手機 的成年人，認知能力下降的速度比較少使用手機的成年人低。

這結果格外令人驚訝，因為智慧型手機的使用在之前，被說與專家所說的「數位失智症」有關。

「數位失智症」指得是持續使用數位科技，會導致智力衰退；但根據這項最新研究，科學家根本找不到支持「數位失智症」的證據。

反之，研究表明，持續保持跟上科技應用腳步，像是知道如何使用何瀏覽應用程式、瀏覽不同內容以及與他人互動等技能的成年人，能夠因此保住他們的認知功能。

對於認知能力下降可能影響的領域，像是找出方向或記住要做的事情等，數位科技也能在這方面提供幫助。

能夠使用GPS和日曆提醒功能，通常可以讓即使在認知方面存在差距的的成年人，繼續有效率的自主生活下去。但科學家指出，這些老年人使用智慧型手機的方式對研究及其結果很重要。

這些老人家光是漫無目的地瀏覽手機是不夠的；而是需要積極使用設備來刺激他們的思維並與他人保持聯繫的情況下，他們才會表現出保留認知功能的跡象。

這意味著，探索幫助成年人保持大腦敏銳的數位技術方面，大有潛力；研究人員解釋說，雖然這些研究很有前景，但在理解數位科技與大腦之間的關聯方面，才剛起步而已。

研究人員表示，這需要更多的研究來確定，數位科技的使用增加是否真的能持續認知功能，還是說結果其實是認知功能更好的成年人會更多地使用技術。

但無論結果如何，科學家確實發現使用數位科技並不一定對健康有害。事實上，它可能比一些人意識到的更有用。