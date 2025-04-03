5種常見睡姿透露健康狀況 專家這麼說

一位專業心理學家揭示了5種最常見的睡姿，透露你可能正處於高度壓力之下。示意圖。(圖／123RF)

一位專業心理學家揭示了5種最常見的睡姿，透露你可能正處於高度壓力之下。每日郵報報導，費城 臨床心理學家凱爾·奧斯本（Kyle Osbourne）表示，壓力與睡眠品質有密切關係，壓力會影響睡眠，而睡眠不佳則會加劇壓力。

專家指出，側睡是最好的姿勢，但是當壓力過大時，身體可能會扭曲成火鶴或爬樹等姿勢。以下是奧斯本所說的常見睡姿，這些睡姿都是身心處於壓力下的明顯指標：

1. 木乃伊式

這種睡姿與在裹屍布裡的木乃伊相似，指平躺在床上，雙腿伸直，雙臂交叉放在胸前。雖然木乃伊式睡姿有助減少打鼾、睡眠呼吸中止症，並可改善脊椎排列，但將雙臂交叉僵硬地放在胸前的睡姿，也可能表示感到焦慮、防禦或沮喪；手臂的位置也可能顯示出渴望舒適，或是潛意識中嘗試保護自己，暗示有潛在壓力或焦慮。

2. 爬樹式

爬樹式也稱為伸展式，是指平躺、雙臂向上伸展成90 度，一條腿也向上彎曲成90度。有時潛在的壓力可能會造成肌肉緊張，使人難以找到舒適的睡姿，而選擇趴睡。這可能會使之前的打鼾、睡眠呼吸中止症、頸背疼痛等健康問題惡化。

臨床心理學家邁可·布瑞斯（Michael Breus）表示，趴睡會對背部和頸部造成壓力，引起額外的疼痛與不適。趴睡會造成脊椎明顯的曲線，就像整晚都以彎背方式睡覺，這會對下背部造成壓力，並導致疼痛與僵硬。

趴睡也會將臉推向枕頭，這會導致更多皺紋與老化跡象。此外，以手臂高於頭部的角度睡覺，可能會因為神經受壓而導致手和手臂麻木或刺痛。

3. 枕頭堆疊式

過度抬頭或使用太多枕頭會導致頸部疼痛，進而影響睡眠品質，造成不適；睡眠不佳會增加疲勞感和精力不足，長期如此會造成易怒，影響心理健康 。研究顯示，只睡一個枕頭是最好的，這樣只會稍微抬高頭部，使頭部與頸部保持一直線。

4. 胎兒式

嬰兒或胎兒睡姿是指在側睡時，雙腿蜷曲、雙臂環抱或緊貼胸前，像胎兒在子宮中的姿勢。雖然這種姿勢可促進血液循環，但也可能表示敏感與焦慮。

塔夫茲醫學中心主任阿拉提·格羅弗（Aarti Grover）指出，以胎兒姿勢睡覺與焦慮和需要安慰有關；而這種姿勢也可能造成膝蓋疼痛，因膝蓋與臀部周圍韌帶會因這些關節 持續彎曲而發炎。

5. 火鶴式

這種睡姿是指仰睡時，一條腿向身體彎曲，而另一條腿保持伸直，像是火鶴的睡姿。有些人覺得這種睡姿舒適又放鬆，因為有助於脊椎矯正和減少某些部位的壓力，但有些人則認為這是壓力或神經系統活躍的跡象。

然而，支持這種說法的科學證據有限。此外，仰睡可能導致打鼾和睡眠呼吸中止，或造成胃食道逆流。

妙佑醫療國際（Mayo Clinic）睡眠專家羅伊斯·克拉罕（Lois Krahn）說，很多人覺得仰睡很舒服，因為關節不會承受重量；但仰睡意味舌頭與下顎會下垂、擠壓呼吸道，讓打鼾聲音更大。