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她82歲還能跑半馬拉松 靠3習慣保持心臟健康

編譯尤寶琪／即時報導
馬拉松賽。示意圖。Photo by Michael Carruth on Unsplash
馬拉松賽。示意圖。Photo by Michael Carruth on Unsplash

變老不等於就得放慢生活腳步，現年82歲的威瑪．金恩(Wilma King)從70多歲開始，每年都參加華府馬拉松比賽，並養成每天步行8英里的習慣；科學顯示，她規律的日常鍛鍊，包括重量訓練和靈活度訓練，都有助長壽。

威瑪於2014年在她的女兒安德莉雅(Andrea)以及親友的陪同下，完成了她人生第一場半馬拉松賽事；「他們看起來很開心，所以讓我想要加入，」威瑪告訴「商業內幕」(Business Insider)。

專家和研究指出，只要你跟隨威瑪的三個好習慣，即使你無法去跑馬拉松，也能幫助保持心臟健康。

保持每日晨間散步好習慣

威瑪表示，自己的生活中一直都有很多活動，當她女兒大到可以坐在車座裡時，她馬上就帶著她與家人一同出遊騎自行車。但威瑪在2014年，被診斷罹患心包膜炎(pericarditis)、胸膜炎(Pleurisy)和瓣膜問題；她下定決心要盡力保持健康，並開始定期散步。

現在，每日長距離散步已是她主要的運動方式，估計每個月可走到200英里；不過專家指出，普通人每天只需要多走個500步到1000步，就能帶來健康益處。

與親友分享散步照片，維持社交

威瑪指出，她的晨間例行公事，還包括與親友保持聯繫；她會在散步的途中用手機拍照「打卡」。

科學證明顯示，社交可以延長壽命，並提升你維持日常鍛鍊的動力；在居民長壽且具有最長預期壽命的藍區(Blue Zone)內，就以建立並保持活躍社交活動而聞名，因為這對身心健康都大有益處。

重量和靈活度訓練以防受傷

威瑪除了散步外，還保持了從事伸展和活動度等訓練的好習慣，來幫助保護她的關節，並且會在家中進行最有效的抗衰老運動，那就是重量訓練。

一位私人教練就曾告訴「商業內幕」，透過保持靈活度來防止受傷，是長壽的關鍵。

對威瑪來說，充滿活力的社交生活、長距離散步和其他運動習慣的結合，都給她帶來了正面的回報，因為她注意到，跟她同齡但沒有類似習慣的人，健康狀況很快惡化。

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