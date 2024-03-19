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白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

編譯俞仲慈／即時報導
白醋。Image by NatureFriend from Pixabay
白醋。Image by NatureFriend from Pixabay

隨著環保意識抬頭以及成本考量，含有醋酸的白醋被愈來愈多民眾視為居家不可或缺的清潔用品，非常受到歡迎，不過有專家指出，白醋並非萬能清潔劑，例出四類材質的居家物品，千萬不可使用白醋清潔，否則得不償失。

匹茲堡大學(University of Pittsburgh)化學工程名譽教授貝克曼(Eric Beckman)指出：「白醋最大賣點就是價格便宜且無害，可以殺死部分細菌。」並補充道：「白醋並非萬能而且味道難聞，有四種材質的物品千萬不可使用白醋清潔。」

大理石、花崗岩等天然石材

賓州穆倫堡學院(Muhlenberg College)公共衛生系主任兼副教授克羅寧(Chrysan Cronin)表示：「白醋的酸性會侵蝕石材、進而損傷石材，而且時間愈久，石材表面的防護塗層會逐漸腐蝕，導致石材外表看起來暗淡無光。 」並建議瓷磚也千萬不要碰白醋。

木質地板與家具

克羅寧表示，即使經過稀釋的白醋仍具有酸性，用來清潔木製地板，經年累月下來，保護木材並增加光澤的耐磨塗層也會受到腐蝕，地板表面一旦受損，地板色澤會變得暗淡，就連木製家具也不可使用白醋清潔。

鑄鐵鍋與平底鍋

白醋的酸性對於鑄鐵鍋和平底鍋的表面，會帶來永久性損害，最終導致鍋具無法使用，同時華府的美國清潔研究所(American Cleaning Institute)發言人桑索尼(Brian Sansoni)也建議切勿使用白醋清潔刀具、他說：「白醋的酸性可能會損壞或腐蝕金屬的邊緣。」

3C產品電子螢幕

電視、電腦和手機等3C產品的電子螢幕表面都有一層保護膜，貝克曼表示，白醋酸性可能會損壞保護膜，建議消費者千萬不可使用白醋清潔。

索尼 賓州 華府

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