我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

冬季奪命 1月死亡人數最多 比8月高20%

記者胡玉立／綜合報導
圖為冬季風暴來襲期間，費城居民在街上行走。(美聯社)
圖為冬季風暴來襲期間，費城居民在街上行走。(美聯社)

一年之中的哪個時候，死亡機率最高？聯邦疾病防治中心(CDC)自1999年以來收集的6680萬子筆死亡資料分析發現，平均來說，1月是美國死亡人數最多的月份，接下來的「致命」月份陸續是：2月和3月，12月排名第四。至於死亡人數最多的日期，則是1月1日；與此同時，聖誕節期間的死亡人數也正在增加中。

華盛頓郵報針對這個看來有些聳動的主題深入報導，最重要的發現是：死亡人數的增減呈現強烈的季節性波動；「最致命」的1月比起「最不致命」的8月，死亡人數足足多出約20%。

人口統計學者勞羅蘭(Roland Rau)曾撰寫有關季節性死亡的論文，他也一直對此主題充滿熱情。勞羅蘭向華郵表示，「冬季死亡模式」通常到了中年才會真正出現；數據顯示，人到中年以後，「對環境條件不佳的承受能力變差，身體較難妥善應對寒冷氣溫」。

研究也表明，美國最大死因：心臟病和呼吸道感染，明顯導致季節性死亡高峰。其他諸如癌症和交通事故等等的排名前幾大死亡殺手，並沒有在寒冷月份表現出同樣強大的影響力道。

澳洲聖母大學(University of Notre Dame Australia)學者史都華(Simon Stewart)評論表示，冬天更易致命，是因為我們的血管會隨著溫度下降而收縮，當血管變窄，心臟會更努力工作，導致心跳和血壓上升，更易形成血栓。有心臟病或中風風險者，冬季更有可能心臟病發作或中風。

此外，冬天來臨時，人們傾向待在室內，這也會增加風險；假如再加上下雪天需要出門鏟雪進行短暫劇烈運動，更可能引發心臟病和其他心臟問題，進而引發災難性結果。

與此同時，寒冷還會削弱我們對流感、肺炎、急性支氣管炎等呼吸道感染的防禦能力，這些感染都會在冬季出現最高峰。它們對整體死亡的影響不如心臟病那麼大，但可能是導致部分心臟病患者死亡的罪魁禍首。研究人員發現，流感及各種呼吸道感染會加速動脈硬化，增加心臟病和中風風險。

數據顯示，人到中年以後，「對環境條件不佳的承受能力變差，身體較難妥善應對寒冷氣溫...
數據顯示，人到中年以後，「對環境條件不佳的承受能力變差，身體較難妥善應對寒冷氣溫」，以至每年1月的死亡人數比8月高出20%。(路透)

心臟病 中風 流感

上一則

夏威夷州長：若野火受害者家庭不提告 最高可獲賠150萬

下一則

極端氣候頻率增 從阿拉斯加到夏威夷 元月出現7次異常

延伸閱讀

流感等疫情放緩 新冠仍頑固致命

流感等疫情放緩 新冠仍頑固致命
才剛中風急進食 中年男「豬軟骨」驚險卡喉嚨

才剛中風急進食 中年男「豬軟骨」驚險卡喉嚨
醫界警告：Lp(a)才是心血管疾病真正沉默殺手

醫界警告：Lp(a)才是心血管疾病真正沉默殺手
8危險因子有3項當心中風

8危險因子有3項當心中風

熱門新聞

銀行帳戶存款若能超過25萬元雖是不錯的里程碑，但以理財角度來看可能不是個好選擇。將如此大筆的錢集中在同一個機構除了可能存在風險、資產配置不夠多元化，也未善用聯邦存款保險公司(FDIC)的存款保險賠償。路透

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2024-02-13 11:12
義大利濃湯。Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

2024-02-13 13:15
麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski) 。路透

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

2024-02-14 13:16
示意圖。Image by cambridge Finance from Pixabay

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

2024-02-15 09:42
去年以84分奪得榜首的Trader Joe's雖維持分數，但好市多(Costco)、佛州的大眾超市(Publix)、總部位於德州的H-E-B今年拿到85分並列第一，以些微差距搶下美國人最滿意超市的寶座。美聯社

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

2024-02-14 11:22
克萊斯勒(Chrysler) Pacifica混合式電動車。美聯社

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

2024-02-19 10:26

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高