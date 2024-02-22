冬季奪命 1月死亡人數最多 比8月高20%

圖為冬季風暴來襲期間，費城居民在街上行走。(美聯社)

一年之中的哪個時候，死亡機率最高？聯邦疾病防治中心(CDC)自1999年以來收集的6680萬子筆死亡資料分析發現，平均來說，1月是美國死亡人數最多的月份，接下來的「致命」月份陸續是：2月和3月，12月排名第四。至於死亡人數最多的日期，則是1月1日；與此同時，聖誕節期間的死亡人數也正在增加中。

華盛頓郵報針對這個看來有些聳動的主題深入報導，最重要的發現是：死亡人數的增減呈現強烈的季節性波動；「最致命」的1月比起「最不致命」的8月，死亡人數足足多出約20%。

人口統計學者勞羅蘭(Roland Rau)曾撰寫有關季節性死亡的論文，他也一直對此主題充滿熱情。勞羅蘭向華郵表示，「冬季死亡模式」通常到了中年才會真正出現；數據顯示，人到中年以後，「對環境條件不佳的承受能力變差，身體較難妥善應對寒冷氣溫」。

研究也表明，美國最大死因：心臟病 和呼吸道感染，明顯導致季節性死亡高峰。其他諸如癌症和交通事故等等的排名前幾大死亡殺手，並沒有在寒冷月份表現出同樣強大的影響力道。

澳洲聖母大學(University of Notre Dame Australia)學者史都華(Simon Stewart)評論表示，冬天更易致命，是因為我們的血管會隨著溫度下降而收縮，當血管變窄，心臟會更努力工作，導致心跳和血壓上升，更易形成血栓。有心臟病或中風 風險者，冬季更有可能心臟病發作或中風。

此外，冬天來臨時，人們傾向待在室內，這也會增加風險；假如再加上下雪天需要出門鏟雪進行短暫劇烈運動，更可能引發心臟病和其他心臟問題，進而引發災難性結果。