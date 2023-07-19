想種果樹 何不考慮北美原生的泡泡果樹

果實長得很像芒果的泡泡果樹並非熱帶植物，而是一種北美原生樹種。美聯社

想在自家後院種些少見、容易種植又能結出美味果實的植物嗎？園藝專欄作家達米雅諾（Jessica Damiano）推薦英文名稱為pawpaw的泡泡果樹（Asimina triloba）。

泡泡果樹也被稱為印第安納州人（Hoosier）的香蕉、窮人的香蕉和假香蕉，可惜並未獲得充分利用；寬大、下垂的深綠色葉子在微風中搖曳，置身其間有如來到熱帶地區。但泡泡果樹並非熱帶植物，它是一種北美原生樹種。

從加拿大安大略省南部、美國密西根州 ，東到紐約州 西部，南至德州 、佛羅里達州，都可以發現野生的泡泡果樹的蹤跡，根據品種的不同，可在園藝區4-8或5-9區生長。這種樹形美觀呈金字塔狀的植物，最高約可長至25英尺，性喜潮濕，耐寒性強。

春天，樹上會開出味道奇 特的栗色花朵，讓人聯想起發酵的葡萄，隨後會結出一簇簇3至5英吋長的綠色果實，外形有如芒果。秋日時節，鮮艷的金黃葉片將點讓庭園景觀為之一亮，但鹿兒們往往會避開這種植物。

泡泡果樹會開出味道奇特的栗色花朵，讓人聯想起發酵的葡萄。美聯社

達米雅諾說，泡泡果樹不須太費心照顧，只要選擇陽光充足或有部分日照的避風處，種在排水良好、pH值在5.5至5.7的微酸性土壤即可。

在幼樹長成的前一兩年內須定期澆水，並在四、五、六月間每月施一次20-20-20水溶性肥料。接下來唯一要做的，就是清除從根部周圍長出的吸根。泡泡果樹雖不具入侵性，但如任由發展也會長成大片叢林。

達米雅諾指出，在多數情況下，需要種植兩種不同的泡泡果樹品種，以確保異花授粉和結果；一些可嫁接的品種，例如戴維斯（Davis）、瑪麗·福斯·約翰遜（Mary Foos Johnson）、奧佛里斯（Overleese）、甜愛麗絲（Sweet Alice）和泰勒（Taylor），都可在數年內結出果實。

夏末是果實成熟的季節，此時果實柔軟、容易剝離。鳥類和其他野生動物也可能會啄食成熟的泡泡果實，可以在即將成熟前摘下，果實很快便完全成熟；但達米雅諾提醒，如果過早採摘，硬的泡泡果實將無法完全成熟。

有些人說泡泡果吃起來像香蕉，有些人則堅持它的味道更像木瓜。無論如何，這種口感柔滑、營養豐富的果實富含維生素、礦物質和氨基酸，可以生吃或用於任何用到香蕉的食譜 ，如布丁、冰沙、鬆餅、蛋糕和麵包等。要注意的是，泡泡果的外皮和種子因含有毒素，不可食用。

達米雅諾說，想品嘗泡泡果樹，最好的方法是自己種植，因為這種易腐爛的水果只能保存幾天，且運輸不便，無法在當地超市找到。