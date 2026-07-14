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國家公園遊客染「神秘」疾病 稱疼痛如「骨頭碎裂」

世界新聞網／輯
科羅拉多河景色。Image by Brigitte Werner from Pi...
科羅拉多河景色。Image by Brigitte Werner from Pixabay

國家公園局（NPS）近日證實，過去幾個月接獲多起在科羅拉多河泛舟者罹患疾病的通報，泛舟者稱他們出現類似流感的症狀如疲勞和發燒，還有人因看似無害的傷口而被感染，關節痛到像是骨頭碎裂，實驗室和國家公園局尚未確認引起症狀的病毒，但有流行病學家認為可能是登革熱、屈公病或山谷熱（Valley fever）。

每日郵報（Daily Mail）報導，猶他州的瓦佩特（Matthew Wappett）在社群媒體上說，他數周前在科羅拉多河泛舟後就出現症狀，他是五月中泛舟，旅程6月2日才結束，他回到岸上時發現膝蓋似乎擦傷了，後來膝蓋越來越腫，他還發燒，關節痛到像是骨頭碎裂，他只好衝去急診室。

瓦佩特的醫師起初懷疑是葡萄球菌感染，這種疾病是由葡萄球菌屬（Staphylococcus）感染，牠們存在人體皮膚，從傷口進到血液中，雖然瓦佩特的葡萄球菌檢測結果呈現陰性，醫生仍開給他抗生素，腫脹有變小但燒沒退，骨骼和關節還是很痛，還被診斷有肺炎，他目前仍在等待進一步的檢查結果。

國家公園局在聲明中表示，他們已注意到遊客在社群平台上討論患病的貼文，國家公園管理局公共衛生辦公室正在與相關公共衛生合作夥伴協調，主導此次調查，目前調查仍在進行。

和瓦佩特在同一個臉書社團中的成員7月2日時在貼文中表示，他和認識的流行病學家朋友討論這個神祕的疾病，對方說根據大家回報的症狀及可能的蚊蟲叮咬報告，聽起來像是病毒感染，症狀和登革熱及屈公病吻合，山谷熱也有可能，社團中其他用戶也猜是屈公病和退伍軍人症。

登革熱在全球一百多的國家中流行，對高風險國家的旅客和居民造成威脅，美國雖然大多數病例是國際旅客，但每年也通報約一百起本土病例。

屈公病透過受感染的斑蚊傳播，被感染者會出現一系列身體虛弱的症狀，包括高燒、關節嚴重疼痛，頭痛、肌肉痠痛，皮膚腫脹和起紅疹也很常見，雖然大多數急性症狀會在一周內消退，但也有部分患者有持續性的疼痛關節炎達數個月或數年之久。

山谷熱並非由蚊子傳播，而是一種真菌感染，患者因吸入生存於土壤中的「球黴菌」孢子而引起環境性呼吸道感染，主要流行於大峽谷所在的亞利桑納州和加州的中央谷地，症狀包含發燒、頭痛、咳嗽、胸口痛和疲勞。

退伍軍人症是嚴重的肺炎，透過受汙染的水蒸氣傳播，患者最初會出現頭痛、肌肉痛、發燒，之後會有咳嗽、嘔吐等症狀。

也有人猜是西尼羅病毒（West Nile virus），是美國蚊媒疾病的主要病原體，每年導致約2千例本土傳播病例，大多數病例發生於亞利桑納州、加州、科羅拉多州和德州。

精華 FAQ

  • 通報者多半出現類似流感的症狀，包括疲勞、發燒、頭痛與肌肉痠痛，部分人還有傷口感染、關節腫脹與劇烈疼痛，甚至痛到像骨頭碎裂。

  • 國家公園局已證實接獲多起通報，並與相關公共衛生合作夥伴協調，由公共衛生辦公室主導調查，目前仍在持續釐清病因與傳播來源。

  • 流行病學家與社群討論認為，可能是登革熱、屈公病、山谷熱，或西尼羅病毒等；其中屈公病與登革熱較符合發燒和關節劇痛的特徵。

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