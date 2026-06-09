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經常跌倒？這款充氣平衡盤可輔助肌力訓練

編譯尤寶琪／即時報導
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ProsourceFit平衡盤。圖取自Amazon.com
ProsourceFit平衡盤。圖取自Amazon.com

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：平衡能力會隨年齡下降，訓練可降低跌倒與骨折風險。
  • 重點二：15吋充氣平衡盤可做核心與平衡訓練，售價約18元。
  • 重點三：專家建議它屬輔助工具，需具基本站立能力並循序加難。

專家告訴我們，平衡能力會隨著年齡增長而下降，除非採取措施進行訓練；俄亥俄州WAVE Physical Therapy & Pilates物理治療師卡洛(Annalise Calo)認為，這絕對是一項值得嘗試的努力；她說，研究指出，平衡能力較弱所帶來的風險，源自於人體快速調動肌肉以防止跌倒的能力下降，而這可能導致骨盆骨折患者死亡率增加。

報導發現，網路上有一款主打能幫忙訓練平衡能力，且售價僅18元的熱門「平衡盤」；對於ProsourceFit平衡盤這樣的平衡訓練工具，卡洛表示：「這些平衡盤如果使用得當，確實很有幫助。」

ProsourceFit平衡盤是一個15吋的充氣墊，可以用來進行多種平衡和核心肌力訓練，「會隨著你的重心移動而移動，有助於提高本體感覺，對自身空間位置的感知和反應速度」。

卡洛指出，像這樣的平衡盤不該是平衡訓練的主要工具，而應該是用來進行訓練的輔助工具，且不適合平衡能力嚴重受損的人；如果要使用此工具，受訓練者應該要能夠以像是一隻腳放在另一隻腳前面，或僅單腿站立等某些姿勢，維持至少30秒。

卡洛還指出，姿勢也會受到年齡的影響，「因為平時幫助保持身體直立的關節間隙或椎間盤高度減少以及近端肌肉力量會隨年齡下降，」她說。

ProscourceFit平衡盤旨在調動維持健康姿勢所需的多個核心肌群，甚至可以在坐著時放在背後提供支撐，或作為坐墊幫助減少長時間久坐帶來的不良習慣；這一點很重要，因為正如卡洛所說，久坐會降低髖屈肌的活動度，從而導致彎腰駝背的姿勢。

「這款枕頭尤其在我坐在電腦前時特別好用；它可以讓我在坐著時移動我的脊柱。這比陷入癱坐的姿勢要好得多了。我還喜歡被抬高幾英寸，這有助於調整我手在鍵盤上的角度，」一位亞馬遜顧客說道。

這款充氣墊雙面均採用防滑紋理設計，並可以根據個人喜好充氣至所需的硬度和強度；充氣後，墊子支撐性更強，站立更穩固，你還可以選擇放氣，降低墊子的穩定性，挑戰自我。

「你可以雙腳或單腳站在平衡盤上；如果已經掌握了這些動作，就可以試著閉上眼睛單腳或雙腿站立，」卡洛說，並表示你甚至可以增加挑戰難度，站在平衡盤上同時雙手傳遞重物，或將平衡盤放在台階上，然後上下踩踏，但要注意不要滑倒。

一位ProsourceFit平衡盤的用戶評論說，他們以前走路很困難，經常絆倒。但在堅持使用平衡盤大約兩周後，他們明顯感覺好多了。

精華 FAQ

  • 它主要用來輔助平衡與核心肌力訓練，透過墊面晃動促使身體調整重心，進而提升本體感覺、姿勢控制與反應速度，讓使用者更能維持穩定。

  • 專家認為適合已具基本站立能力的人，例如單腳或前後腳站立至少30秒者；若平衡能力嚴重受損，則不建議把它當主要訓練工具。

  • 可先從雙腳或單腳站立開始，再進一步嘗試閉眼站立、雙手傳遞重物，或把平衡盤放在台階上踩踏，但必須注意安全以免滑倒。

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