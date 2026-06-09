經常跌倒？這款充氣平衡盤可輔助肌力訓練

ProsourceFit平衡盤。圖取自Amazon.com

AI重點 文章重點整理： 重點一： 平衡能力會隨年齡下降，訓練可降低跌倒與骨折風險。

平衡能力會隨年齡下降，訓練可降低跌倒與骨折風險。 重點二： 15吋充氣平衡盤可做核心與平衡訓練，售價約18元。

15吋充氣平衡盤可做核心與平衡訓練，售價約18元。 重點三：專家建議它屬輔助工具，需具基本站立能力並循序加難。

專家告訴我們，平衡能力會隨著年齡增長而下降，除非採取措施進行訓練；俄亥俄州 WAVE Physical Therapy & Pilates物理治療師卡洛(Annalise Calo)認為，這絕對是一項值得嘗試的努力；她說，研究指出，平衡能力較弱所帶來的風險，源自於人體快速調動肌肉以防止跌倒的能力下降，而這可能導致骨盆骨折患者死亡率增加。

報導發現，網路上有一款主打能幫忙訓練平衡能力，且售價僅18元的熱門「平衡盤」；對於ProsourceFit平衡盤這樣的平衡訓練工具，卡洛表示：「這些平衡盤如果使用得當，確實很有幫助。」

ProsourceFit平衡盤是一個15吋的充氣墊，可以用來進行多種平衡和核心肌力訓練，「會隨著你的重心移動而移動，有助於提高本體感覺，對自身空間位置的感知和反應速度」。

卡洛指出，像這樣的平衡盤不該是平衡訓練的主要工具，而應該是用來進行訓練的輔助工具，且不適合平衡能力嚴重受損的人；如果要使用此工具，受訓練者應該要能夠以像是一隻腳放在另一隻腳前面，或僅單腿站立等某些姿勢，維持至少30秒。

卡洛還指出，姿勢也會受到年齡的影響，「因為平時幫助保持身體直立的關節 間隙或椎間盤高度減少以及近端肌肉力量會隨年齡下降，」她說。

ProscourceFit平衡盤旨在調動維持健康姿勢所需的多個核心肌群，甚至可以在坐著時放在背後提供支撐，或作為坐墊幫助減少長時間久坐帶來的不良習慣；這一點很重要，因為正如卡洛所說，久坐會降低髖屈肌的活動度，從而導致彎腰駝背的姿勢。

「這款枕頭尤其在我坐在電腦前時特別好用；它可以讓我在坐著時移動我的脊柱。這比陷入癱坐的姿勢要好得多了。我還喜歡被抬高幾英寸，這有助於調整我手在鍵盤上的角度，」一位亞馬遜顧客說道。

這款充氣墊雙面均採用防滑紋理設計，並可以根據個人喜好充氣至所需的硬度和強度；充氣後，墊子支撐性更強，站立更穩固，你還可以選擇放氣，降低墊子的穩定性，挑戰自我。

「你可以雙腳或單腳站在平衡盤上；如果已經掌握了這些動作，就可以試著閉上眼睛單腳或雙腿站立，」卡洛說，並表示你甚至可以增加挑戰難度，站在平衡盤上同時雙手傳遞重物，或將平衡盤放在台階上，然後上下踩踏，但要注意不要滑倒。

一位ProsourceFit平衡盤的用戶評論說，他們以前走路很困難，經常絆倒。但在堅持使用平衡盤大約兩周後，他們明顯感覺好多了。