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Trader Joe's 2.99元茄子罐頭 匆忙備餐最佳「救援」

編譯周靜芝/即時報導
Trader Joe's是美國知名超市。(美聯社)
Trader Joe's是美國知名超市。(美聯社)

家中臨時來了客人，或是下班晚了回到家來不及準備晚餐，總是會讓人手忙腳亂。食譜網站Simply Recipes撰稿人瑪莎·丁克勒（Martha Tinkler）建議，可像她一樣，事先做好準備，在櫥櫃裡多放些特別的東西，以應付不時之需。

丁克勒表示，目前她的最愛是連鎖超市Trader Joe's（簡稱TJ）的希臘風味茄子番茄洋蔥（Grecian Style Eggplant with Tomatoes & Onions）罐頭，9.9盎司裝、售價2.99元；雖然體積不大，但總讓她驚訝能變化出多種菜餚。

TJ茄子番茄洋蔥罐頭優點

丁克勒說，打開罐頭，就能看到柔軟、嫩滑的茄子，浸在香辣番茄醬中；熬煮的洋蔥與紅椒為醬汁增添一絲清甜與豐富口感，和茄子完美搭配。

丁克勒指出，她喜歡這個小罐頭的多用途與方便。茄子無論熱食還是常溫即食都美味可口，打開罐頭即可直接食用。素食與無麩質，符合部分人的飲食限制，同時讓人驚喜於它豐富的味道。她說，這簡直是地中海風味與TJ省錢購物的最佳結合。

如何使用TJ茄子番茄洋蔥罐頭

以下是丁克勒提供的幾種食用方式：

開胃小點：直接從罐頭中取出，切碎後放在烤麵包或餅乾上作為前菜。為了提升口感，可以在上桌前撒上一點菲達起司和歐芹。烤幾分鐘，直到菲達起司變軟、焦香。

抹醬或蘸醬：將茄子倒入平底鍋中加熱至微沸，然後放入碗中，搭配撕碎或切片的麵包或皮塔餅（pita）食用；暖熱的茄子會融化在柔軟有嚼勁的麵包中。

義大利麵：建議使用短的義麵，如通心粉或蝴蝶麵。煮熟、瀝乾義大利麵備用時，保留1/2杯帶鹹味的煮麵水。將水與茄子倒入鍋中，煮沸後，用木勺輕輕壓碎茄子。小火煮約2分鐘，至混合均勻、醬汁開始變稠，然後加入義大利麵。翻炒均勻，淋上橄欖油、或撒些帕瑪森起司，即可食用。

丁克勒表示，只需一罐希臘風味茄子番茄洋蔥罐頭和一些廚房常備食材，就能在數分鐘內端出一道精緻的前菜或主菜。

義大利 食譜 Trader Joe's

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