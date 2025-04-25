Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜

Trader Joe's是美國知名超市。(美聯社)

被譽為「北美最紅超市」的Trader Joe's ，一直以平價又創意十足的商品深受留學生與在地消費者喜愛。近期有小紅書 網友以影片形式分享自己長年踩點後整理出的「Trader Joe's無限回購不踩雷清單」，從冷凍食品到健身零食、調味料與酒精飲品，全都是話題商品，吸引網友按讚收藏。

華人 網友「Winnie」一開場便直奔Trader Joe's冷凍區，稱這裡是「北美打工人的馴神器」。她力推的「Middle Eastern Style牛排 」強調醬香濃郁、口感爆汁，配合空氣炸鍋不到10分鐘即可上桌，堪稱比外賣還快還便宜。而甜食控則不能錯過「芒果奶油棒」，採用菲律賓綠色芒果製成，果肉香氣濃郁，成為炎夏解渴解饞的首選。

針對健身族群，影片中也特別推薦「南瓜釀麻子燕麥」，高蛋白低糖，搭配酸奶即可模擬「超模早餐」；而「黑巧克力杏仁」則以72%可可濃度搭配海鹽顆粒，主打低卡美味，每10顆僅100卡，是她回國都要帶幾罐的愛用零嘴。

在調味方面，「萬物皆可撒」的混合調料受到熱烈推崇，內含芝麻、洋蔥與蒜香等元素，撒在煎蛋與吐司上即可營造出布魯克林風格的早午餐質感。

除了食品類，飲品類也在清單中佔有一席之地。包括春季限定的「蜜桃氣泡水」，以粉嫩罐身與水蜜桃香吸睛又好拍；而在酒精飲品方面，推薦包括「三刀熱紅酒」與夏季專屬的「青寧蘇打」，前者紅白葡萄酒皆有，價格親民，堪稱年末聚會必備；後者則以7%酒精加上果香風味，適合海邊小酌觀夕陽，被稱為「成年人的浪漫」。

影片最後，作者Winnie也鼓勵粉絲分享自己的Trader Joe's必買清單，強調「花小錢過好生活」的核心理念。其他網友紛紛留言「這根本是我冰箱的內容物」、「看完立刻想飛去補貨」、「芒果冰棒是真的超級好吃，不會太甜，今年又去補貨了」、「我也要去買買看」。

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