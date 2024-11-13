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到了該備床電熱毯的季節 亞馬遜這4款都不到40元

編譯陳韻涵／即時報導
Bedsure電熱毯。圖取自Amazon.com
Bedsure電熱毯。圖取自Amazon.com

時序入冬，準備電熱毯的季節又到了；亞馬遜(Amazon)這四款產品都不到40元，可調溫、定時且獲得安全認證。 

賀芬頓郵報(Huffington Post)撰稿人艾瑞卡‧卡姆(Erica Kam)指出，如果你容易感冒，電熱毯可能是很好的解決辦法。

電熱毯由加熱線圈和柔軟材料製成，可提供額外的溫暖舒適感；若想取暖但不想打開整間房子的暖氣，可藉此省點錢。

電熱毯以往被誤解其加熱的電磁場(electric and magnetic fields)會致癌，但沒有實質證據支持這項假設。

至於電熱毯可能引發火警，電氣安全基金會(Electrical Safety Foundation)報告指出，每年由電熱毯引起的500起火災中，幾乎所有的肇禍電熱毯都用了超過10年，這樣有更充分的理由購買新電熱毯。

基本上，只要電熱毯不要太舊或錯誤使用，就不必擔心安全性；現在許多新型電熱毯具備自動關閉，以及過熱保護的功能。

以下在亞馬遜販售的電熱毯，都經過ETL或UL認證。

Bedsure暢銷電熱毯，37元

Bedsure電熱毯是亞馬遜電熱毯類別中最暢銷的產品，共有20種顏色、五種尺寸，從抱毯到特大號蓋毯。

它具備六種加熱設定和四種時間間隔設定，搭載可自訂的自動關閉計時器。

大號和特大號尺寸具雙重控制機制，共用毯子的使用者可各自調整偏好設定。

輕柔法蘭絨(flannel)電熱毯，35元

Tefici電熱毯。圖取自Amazon.com
Tefici電熱毯。圖取自Amazon.com

追求溫暖但輕薄電熱毯的消費者，可選擇這款由雙層法蘭絨製成的Tefici電熱毯，有披巾、單人或加大尺寸，共有六種顏色。

這款商品有三段加熱機制，溫度從華氏95度到113度，並在四小時後自動關閉，以免過熱。

智慧控溫Homemate電熱毯，30元

Homemate電熱毯。圖取自Amazon.com
Homemate電熱毯。圖取自Amazon.com

Homemate電熱毯採用智慧調溫技術，節能的同時也讓使用者保持舒適的溫度，共有五種尺寸和七種顏色。

其溫度設定分十段，從華氏86度到122度，有五種定時功能，另配12.5呎電源線，讓使用者不會受制於插座位置。

趣味圖騰電熱毯，33元

Soganasa電熱毯。圖取自Amazon.com
Soganasa電熱毯。圖取自Amazon.com

電熱毯市場的致命缺點是顏色單一，有圖騰與花樣的Soganasa電熱毯廣受歡迎。

Soganasa電熱毯具四段加溫，從華氏84度到112度，三小時自動關閉。

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