到了該備床電熱毯的季節 亞馬遜這4款都不到40元

Bedsure電熱毯。圖取自Amazon.com

時序入冬,準備電熱毯的季節又到了;亞馬遜 (Amazon )這四款產品都不到40元,可調溫、定時且獲得安全認證。

賀芬頓郵報(Huffington Post)撰稿人艾瑞卡‧卡姆(Erica Kam)指出,如果你容易感冒,電熱毯可能是很好的解決辦法。

電熱毯由加熱線圈和柔軟材料製成,可提供額外的溫暖舒適感;若想取暖但不想打開整間房子的暖氣,可藉此省點錢。

電熱毯以往被誤解其加熱的電磁場(electric and magnetic fields)會致癌 ,但沒有實質證據支持這項假設。

至於電熱毯可能引發火警,電氣安全基金會(Electrical Safety Foundation)報告指出,每年由電熱毯引起的500起火災中,幾乎所有的肇禍電熱毯都用了超過10年,這樣有更充分的理由購買新電熱毯。

基本上,只要電熱毯不要太舊或錯誤使用,就不必擔心安全性;現在許多新型電熱毯具備自動關閉,以及過熱保護的功能。

以下在亞馬遜販售的電熱毯,都經過ETL或UL認證。

●Bedsure暢銷電熱毯,37元

Bedsure電熱毯是亞馬遜電熱毯類別中最暢銷的產品,共有20種顏色、五種尺寸,從抱毯到特大號蓋毯。

它具備六種加熱設定和四種時間間隔設定,搭載可自訂的自動關閉計時器。

大號和特大號尺寸具雙重控制機制,共用毯子的使用者可各自調整偏好設定。

●輕柔法蘭絨(flannel)電熱毯,35元

Tefici電熱毯。圖取自Amazon.com

追求溫暖但輕薄電熱毯的消費者,可選擇這款由雙層法蘭絨製成的Tefici電熱毯,有披巾、單人或加大尺寸,共有六種顏色。

這款商品有三段加熱機制,溫度從華氏95度到113度,並在四小時後自動關閉,以免過熱。

●智慧控溫Homemate電熱毯,30元

Homemate電熱毯。圖取自Amazon.com

Homemate電熱毯採用智慧調溫技術,節能的同時也讓使用者保持舒適的溫度,共有五種尺寸和七種顏色。

其溫度設定分十段,從華氏86度到122度,有五種定時功能,另配12.5呎電源線,讓使用者不會受制於插座位置。

●趣味圖騰電熱毯,33元

Soganasa電熱毯。圖取自Amazon.com

電熱毯市場的致命缺點是顏色單一,有圖騰與花樣的Soganasa電熱毯廣受歡迎。

Soganasa電熱毯具四段加溫,從華氏84度到112度,三小時自動關閉。

