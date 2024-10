5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

Grampa's Weeder除草工具。圖取自Amazon.com

隨著氣溫下降,許多人都發現打理庭院的工作量大增。雅虎 生活(Yahoo Life)網站專欄作者麥克格羅(Chris McGraw)表示,他家院子裡的大樹在夏天提供了遮蔭,但在整個秋天則會「傾倒」數以千計的落葉,而這只是草坪維護的問題之一。他說,現在也是除掉所有煩人雜草的黃金時間,幸好這並不一定是件累人的工作,只要有Grampa's Weeder這樣的工具;手持長柄的設計,不用整個下午都彎著腰。

麥克格羅表示,自己因騎山地自行車、打理庭院造成長期背部受傷,如果有個工具,能減輕疲勞,且更快完成因背痛而擱置的工作,付出40元(價格以網站標示為準)的代價實在不算什麼。

他說,面對花園或草坪雜草叢生,但蹲下和彎腰會讓背部不舒服時,有三種選擇:一是,讓雜草得逞;二是,花數百元請專業的草坪維護人員;三是,使用這款除草神器,不用蹲下就能完成工作。他指出,Grampa's Weeder受消費者歡迎的主要原因是,可讓人站著拔除雜草,不致造成關節 勞損。

園藝公司TN Nursery創辦人宋斯(Tammy Sons)也表示,秋天除草的好處是,植物為過冬做準備將所有養分都傳送到根系,使得清除整株植物變得更容易,並有助防止重新生長;而多數植物在秋天葉子都枯萎了,也讓雜草更容易識別。

超過5.6萬名亞馬遜 購物者給予這款除草工具4.5星評價,一位年近七旬的女士說,她身高5呎3吋,彎腰拔草可不是件好玩的事,有了這個工具,她可以將堅固的尖刺插入雜草中心,踩在較長的金屬柄上,利用槓桿力量往後輕鬆一拉,便可將雜草連根拔出;這一切都可舒服地站著進行,「讓拔草變得非常有趣」。

另一位購物者指出,這起工具讓他們不再使用有毒的除草劑,讓工作變得非常簡單;它不僅救了他的背,且可以更快地把雜草從根部拔出,「強烈推薦使用」。一位給予5星好評者說,這款工具製造於1913年,至今仍能發揮它的功能,「簡單又有效」。

