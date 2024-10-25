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5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

編譯周靜芝 / 即時報導
Grampa's Weeder除草工具。圖取自Amazon.com
Grampa's Weeder除草工具。圖取自Amazon.com

隨著氣溫下降，許多人都發現打理庭院的工作量大增。雅虎生活（Yahoo Life）網站專欄作者麥克格羅（Chris McGraw）表示，他家院子裡的大樹在夏天提供了遮蔭，但在整個秋天則會「傾倒」數以千計的落葉，而這只是草坪維護的問題之一。他說，現在也是除掉所有煩人雜草的黃金時間，幸好這並不一定是件累人的工作，只要有Grampa's Weeder這樣的工具；手持長柄的設計，不用整個下午都彎著腰。

麥克格羅表示，自己因騎山地自行車、打理庭院造成長期背部受傷，如果有個工具，能減輕疲勞，且更快完成因背痛而擱置的工作，付出40元（價格以網站標示為準）的代價實在不算什麼。

他說，面對花園或草坪雜草叢生，但蹲下和彎腰會讓背部不舒服時，有三種選擇：一是，讓雜草得逞；二是，花數百元請專業的草坪維護人員；三是，使用這款除草神器，不用蹲下就能完成工作。他指出，Grampa's Weeder受消費者歡迎的主要原因是，可讓人站著拔除雜草，不致造成關節勞損。

園藝公司TN Nursery創辦人宋斯（Tammy Sons）也表示，秋天除草的好處是，植物為過冬做準備將所有養分都傳送到根系，使得清除整株植物變得更容易，並有助防止重新生長；而多數植物在秋天葉子都枯萎了，也讓雜草更容易識別。

超過5.6萬名亞馬遜購物者給予這款除草工具4.5星評價，一位年近七旬的女士說，她身高5呎3吋，彎腰拔草可不是件好玩的事，有了這個工具，她可以將堅固的尖刺插入雜草中心，踩在較長的金屬柄上，利用槓桿力量往後輕鬆一拉，便可將雜草連根拔出；這一切都可舒服地站著進行，「讓拔草變得非常有趣」。

另一位購物者指出，這起工具讓他們不再使用有毒的除草劑，讓工作變得非常簡單；它不僅救了他的背，且可以更快地把雜草從根部拔出，「強烈推薦使用」。一位給予5星好評者說，這款工具製造於1913年，至今仍能發揮它的功能，「簡單又有效」。

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